Không phải thực phẩm chức năng, giấc ngủ mới thực sự là "trùm diệt mỡ" cho hành trình giảm cân

Đây một số lý do tại sao giấc ngủ lại quan trọng đối với việc giảm mỡ và những việc cần làm để giúp bạn trong suốt hành trình này.

Có 2 loại hormone kiểm soát sự thèm ăn của bạn, một loại được gọi là hormone đói (ghrelin) và loại còn lại là hormone no (leptin). 2 người bạn này ở đó để cân bằng cảm giác thèm ăn của bạn, nhưng thiếu ngủ sẽ khiến chúng mất cân bằng.

Nội tiết tố đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cảm giác ngon miệng và giấc ngủ, đó là lý do tại sao khi bạn ngủ ít hơn, bạn sẽ làm rối loạn nội tiết tố. Ngược lại, điều này có thể khiến bạn muốn ăn những thực phẩm giàu calo, ngay cả khi bạn mới ăn một bữa cách đây 1 giờ.

Phải làm gì:

Ngủ trong phòng tối là điều nên làm, khi bạn tiếp xúc với ánh sáng, bạn sẽ có nhiều khả năng khó đi vào giấc ngủ và có nguy cơ béo phì cao hơn.

Hãy thư giãn, đừng căng thẳng quá nhiều, điều này có thể dẫn đến ngủ không ngon và tăng cân.

Đi ngủ sớm, khi bạn đi ngủ muộn, bạn sẽ hấp thụ nhiều calo hơn.

2. Ngủ sớm tránh ăn khuya

Ăn vặt vào đêm khuya khiến quá trình trao đổi chất của chúng ta tiếp tục hoạt động khi đáng lẽ nó phải được thư giãn, dẫn đến lượng calo được lưu trữ dưới dạng chất béo. Nó cũng có thể không giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, ăn một bữa ăn nhẹ ít calo có thể không gây hại gì.

Phải làm gì:

Ăn tối trước khi đi ngủ 2 tiếng.

Ăn đủ trong ngày để ngăn chặn cảm giác thèm ăn của bạn vào ban đêm.

Nếu bạn thực sự cảm thấy đói sau bữa tối, đừng ăn thức ăn có đường. Thay vào đó, hãy lấy một ít trái cây, sữa chua ít béo hoặc một ít cà rốt.

3. Ngủ có thể tăng cường hoạt động thể chất

Để có năng lượng tập luyện thì bạn cần được nghỉ ngơi đầy đủ, khi được nghỉ ngơi cơ thể sẽ tiết ra hormone tăng trưởng làm cho cơ bắp trong cơ thể phát triển. Hormone tăng trưởng thường được kích hoạt trong khi ngủ và nếu bạn thiếu ngủ, thì nó sẽ bị ức chế, dẫn đến cơ hội đốt cháy chất béo ít hơn.

Tập luyện khi mệt mỏi cũng khá nguy hiểm, đặc biệt là khi nâng tạ. Trong trường hợp bị chấn thương, hormone tăng trưởng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, đó là lý do tại sao việc nghỉ ngơi đầy đủ là rất quan trọng.

4. Giấc ngủ có thể làm giảm ham muốn về đường

Sẽ không ngạc nhiên nếu bạn thèm ăn đồ ngọt sau một ngày dài làm việc. Trên thực tế, mất ngủ và thèm ăn là kẻ thù không đội trời chung, bởi vì thiếu ngủ góp phần làm mất cân bằng các hormone điều chỉnh cảm giác thèm ăn gây tăng cân.

Phải làm gì:

Ngủ để lấy năng lượng thay vì ăn đường để lấy năng lượng.

Thêm 1 giờ vào lịch trình ngủ thông thường của bạn, vì điều này có thể giúp bạn lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

5. Ngủ lâu hơn có thể giúp bạn tránh tăng cân

Ngủ trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 6-7 giờ mỗi đêm, có liên quan đến việc tăng cân. Cụ thể hơn, nó có thể dẫn đến vòng eo rộng hơn và nhiều mỡ bụng hơn. Điều này không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là ở những năm tuổi thơ ấu ( 6-8 tuổi).

Phải làm gì:

Ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm.

Theo Brightside