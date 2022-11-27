Tin giải trí HOT nhất tuần: Chồng cũ Diệp Lâm Anh bất ngờ chặn xe không cho vợ đón con, Ốc Thanh Vân đón tin vui ở tuổi 40, Hồng Đăng bị netizen đặt nghi vấn ăn vụng với 'fan cứng'

Khoảng 17h chiều ngày 24/11, Diệp Lâm Anh bất ngờ livestream đăng đàn cầu cứu mọi người vì bị chồng cũ chặn xe quấy rối. Chia sẻ trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh vô cùng sợ hãi vì chồng cũ bất ngờ đến đón con và giật con trên tay của cô. Diệp Lâm Anh phải đưa con vào xe trốn nhưng chồng cũ của cô - thiếu gia Đức Phạm vẫn chặn trước đầu xe không cho rời đi.

Sáng 23/11, ông Jimmy Phạm Nghiêm, Giám đốc hãng phim Chánh Phương đăng Thông báo của Tòa án Nhân dân Quận 1, TP. HCM về thụ lý vụ kiện giữa công ty ông với công ty TNHH TP Entertainment (do vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy đại diện).

Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy và đạo diễn Charlie Nguyễn - Ảnh: Internet

Theo văn bản, phía công ty Chánh Phương đưa lý do kiện là "tranh chấp hợp đồng góp vốn" và yêu cầu công ty TNHH TP Entertainment thanh toán số tiền 5,9 tỷ đồng. Xem chi tiết.

Ốc Thanh Vân đón thêm tin vui 'lên chức' ở tuổi 40, dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng

Mới đây, nữ MC đã đón nhận thêm 1 tin vui mới ở tuổi 40 đó là cô chính thức được công nhận là huấn luyện viên Yoga khi được trao bằng Yoga Master quốc tế 500 giờ.

Ốc Thanh Vân được công nhận là huấn luyện viên Yoga - Ảnh: Internet

Nữ huấn luyện viên gửi lời cám ơn tất cả những người đã tạo điều kiện để cô có được thành công ngày hôm nay. Xem chi tiết.

NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn "ăn vụng" với fan cứng sao lưng vợ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh nhạy cảm được cho là của nam diễn viên Hồng Đăng. Theo đó, người đàn ông trong tấm ảnh được người này đăng tải lên có diện mạo khá giống với Hồng Đăng và đang nằm ngủ bên cạnh một cô gái xinh đẹp.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, người đăng ảnh là một cô gái có tài khoản Facebook là A.H. Xem chi tiết.

Hoa hậu Ngọc Hân ấn định ngày lên xe hoa với bạn trai lâu năm, viết nên cái kết đẹp sau 1 thập kỉ yêu đương

Theo một nguồn tin thân cận của Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô và bạn trai đang chuẩn bị cho lễ cưới vào đầu tháng 12 tại Hà Nội. "Ngọc Hân tự thiết kế và may trang phục cho 2 vợ chồng trong lễ ăn hỏi và tiệc cưới", nguồn tin cho biết.

Sau hơn 1 thập kỉ yêu đương, Ngọc Hân và bạn trai chính thức về chung 1 nhà - Ảnh: Internet

Dịp lễ Valentina tháng 2 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai ngỏ lời cầu hôn cách đây 3 năm. Xem chi tiết.