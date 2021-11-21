Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot "bừng bừng" trong chiếc đầm "hư hỏng"

Giải trí 21/11/2021 14:48

Càng ngày càng hở bạo, nàng hot girl năm nào khiến dân mạng đã mắt vì quá sexy.

Mới đây, Chi Pu gây sốt khi đăng tải loạt ảnh sexy, diện đầm lụa xẻ tà để lộ khoảnh khắc không diện nội y. Chiếc đầm này đã giúp người đẹp khoe triệt để vòng 1 căng đầy và đôi chân siêu quyến rũ.

Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot 'bừng bừng' trong chiếc đầm 'hư hỏng' - Ảnh 1

Đầm lụa là loại trang phục được các người đẹp yêu thích vì mang đến cho họ nét duyên dáng, nữ tính và khoe đường cong cơ thể tối đa. 

Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot 'bừng bừng' trong chiếc đầm 'hư hỏng' - Ảnh 2

Chi Pu khoe khuôn ngực đầy đặn trong thiết kế váy mỏng tang, khoảnh khắc gợi cảm này khiến dân tình cho rằng cô không hề mặc đồ bảo hộ. 

Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot 'bừng bừng' trong chiếc đầm 'hư hỏng' - Ảnh 3

Không còn vẻ kín đáo, giữ kẽ như thời gian đầu qua Mỹ, gần đây Chi Pu đang ngày một hở bạo nhiều hơn. Những bài đăng của cô nàng trên mạng xã hội khiến dân tình liên tục “xịt máu mũi” vì phơi bày body hiểm hóc.

Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot 'bừng bừng' trong chiếc đầm 'hư hỏng' - Ảnh 4

Chi Pu thường xuyên lên đồ cắt xẻ táo bạo nóng bỏng hết mức.

Sốc nặng: Chi Pu trưng trổ đôi gò bồng đảo khủng hot 'bừng bừng' trong chiếc đầm 'hư hỏng' - Ảnh 5

Hình ảnh thả dáng ngọc trên giường khi diện bộ bikini cắt xẻ táo bạo của Chi Pu khiến người xem không thể rời mắt. Ngoài vòng 1 bốc lửa, vòng 2 thon gọn và hông đúng chuẩn quả đào của cô nàng được nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. 

Chi Pu ngày càng hở bạo, diện váy áo gợi cảm cứ phải cắt xẻ chỗ này mới chịu, ai xem cũng 'nóng mắt'

Chi Pu ngày càng hở bạo, diện váy áo gợi cảm cứ phải cắt xẻ chỗ này mới chịu, ai xem cũng 'nóng mắt'

Vòng 1 nảy nở như sắp trào ra khi diện những thiết kế cut out táo bạo này, Chi Pu trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

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