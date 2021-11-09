Chi Pu ngày càng hở bạo, diện váy áo gợi cảm cứ phải cắt xẻ chỗ này mới chịu, ai xem cũng 'nóng mắt'

Không chỉ khiến dân tình dậy sóng trước cách nói chuyện 'nửa tây nửa tàu', thời gian gần đây, người ta còn thấy nàng hot girl kiêm ca sĩ Chi Pu ngày càng hở bạo. Cô nàng thường xuyên diện những thiết kế gợi cảm, cut out quá đà. Mà một khi váy áo đã cắt, đã hở thì phải đúng vòng 1 mới chịu. Thế này bảo sao dân tình chả 'mất máu'. Cùng điểm lại những hình ảnh gần đây nhất của cô nàng nhé!

Mới đây, khi tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021, cô nàng gây sốt khi khoe ảnh chụp cùng nữ ca sĩ CL 2NE1 và diễn viên Thái Lan Kitty Chicha Amatayakul nổi tiếng qua vai Nanno trong phim 'Cô gái đến từ hư vô'. Ngoài việc xuất hiện cùng người nổi tiếng nước bạn thì Chi Pu còn gây chú ý khi diện một chiếc áo táo bạo, cắt khoét đúng nơi vòng 1 gợi cảm.

Có thể thấy, Chi Pu nổi bật hơn cả với thiết kế này. Trong khi Nano kín cổng cao thường với bộ đồ đen cá tính cùng phụ kiện là chiếc vòng cổ ngọc trai trắng và màu tóc vàng như một Rapper đường phố thứ thiệt. Chi Pu lại trông đầy gợi cảm và khỏe khoắn với chiếc áo cắt khoét triệt để, lấp ló vòng 1 đầy đặn và cơ bụng săn chắc.

Ở một bức ảnh khác, cô nàng cũng chọn diện một chiếc áo được cắt khoét sẹc si ngay giữa trung tâm, khéo léo khoe vòng 1 căng tràn.

Thế nhưng, chiếc áo lại không hề gây phản cảm mà tôn lên nét đẹp gợi cảm của nữ ca sĩ.

Có thể thấy, Chi Pu cực thích mốt đồ cut out. Đi đâu, cô nàng cũng như vác cả tủ đồ váy áo xẻ ngang xẻ dọc. Cứ phải cắt trên cắt dưới mới chịu.

Một bức ảnh khiến ai xem cũng xịt máu mũi vì quá nóng bỏng của cô nàng khi đi du thuyền. Bộ bikini dù được che chắn bởi chiếc áo khoác mỏng tang, dây dựa chằng chịt nhưng chỗ nào cần hở vẫn cứ hở.

Không thể phủ nhận, từ sau dự án kết hợp với Ngọc Trinh, Chi Pu đã có bước chuyển mình trong phong cách, trang phục càng ngày càng cắt xẻ 'đốt mắt' dân tình.

Chi Pu thường chọn những bộ đồ cut out khoe được đúng những điểm mạnh cơ thể của mình như vòng 1 căng mẩy, cơ bụng săn chắc và vòng hông quả táo gợi cảm.

Không còn là cô nàng hot girl đơn thuần, trong sáng nữa, Chi Pu đang dần trở thành biểu tượng gợi cảm của giải trí Việt.

Ảnh: instagram, Facbook nhân vật