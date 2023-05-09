Quý tử của diễn viên Mai Thu Huyền nay đã 17 tuổi, sở hữu nét đẹp của mẹ, nhưng một điểm khiến CĐM suýt xoa

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, cái tên Mai Thu Huyền ngày càng đi vào lòng khán giả với những vai diễn nổi tiếng. Cô từng giành giải Nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội năm 1994. Từ năm 2002, cô Trúc của “Những ngọn nến trong đêm” đã được khán giả đón nhận và Mai Thu Huyền lúc đó đã trở thành cái tên gây sốt màn ảnh. Không chỉ vậy, cô còn đảm nhận vai trò là nhà sản xuất phim, tổ chức sự kiện và sản xuất chương trình truyền hình.

Diễn viên Mai Thu Huyền không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn vẹn toàn trong cuộc sống riêng tư. Nhiều lần nữ diễn viên chia sẻ, cô rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với chồng đại gia của mình. Người đẹp còn cho biết, ông xã cùng chính là mối tình đầu tuyệt đẹp của mình. Vì thế, cuộc sống đời tư của cô luôn được khán giả chú ý đến. Trong đó, kết quả hai "quả ngọt" cho mối tình đẹp như tranh này càng được nhiều người hâm mộ quan tâm và ngưỡng mộ.

Câu chuyện tình yêu đẹp như tranh của Mai Thu Huyền đã cho ra đờ hai "quả ngọt" - Ảnh: Internet

Con gái lớn của Mai Thu Huyền tên là Huyền Anh, năm nay đã 20 tuổi. Sở hữu nét đẹp từ mẹ, Huyền Anh càng lớn càng xinh đẹp, căng tràn sức sống. Gần đây, diễn viên Mai Thu Huyền cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 20 cho con gái ở Mỹ. Cô chúc con gái thêm tuổi mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp, học giỏi, hạnh phúc và đạt được tất cả những gì con mong muốn.

Con gái của Mai Thu Huyền - Ảnh: Internet

Bên cạnh Huyền Anh, chàng quý tử của nữ diễn viên cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Cậu bé là "trái ngọt" thứ hai của nữ diễn viên và ông xã doanh nhân sau gần 20 năm hôn nhân. Lúc vừa chào đời, nhóc tì khiến gia đình không khỏi lo lắng khi sinh thiếu tháng, chỉ nặng vẻn vẹn 2,6kg. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, con trai của cô "Trúc" ngày nào lại trổ mã, khôi ngô cao lớn vượt bậc so với bạn bè đồng trang lứa.

Chân dung con trai của Mai Thanh Huyền - Ảnh: Internet

Năm nay, Anh Kiệt đã bước sáng tuổi 17, ra dáng một cậu thanh niên tuấn tú, chững chạc. Hiện tại, cậu bé đang sinh sống và học tập tại Mỹ. Anh Kiệt thỉnh thoảng cũng trở về quê hương và cùng mẹ xuất hiện tại một số sự kiện giải trí.