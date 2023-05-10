Quán quân Sao Mai Huyền Trang ra MV quay tại Làng Sen mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

Mới đây, ca sĩ Huyền Trang vừa ra mắt ca khúc mới có tựa đề "Nghĩ về Bác" sáng tác của nhạc sỹ Lê Hà, được ghi hình tại Làng Sen (Nghệ An), nơi sinh ra Người Cha già vĩ đại của Dân tộc.

Ca sĩ Huyền Trang hay còn được biết đến với cái tên "Huyền Trang Sao Mai" - Quán quân dòng nhạc dân gian Cuộc thi Sao mai 2013. Huyền Trang sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, có lẽ mà vì đó, Huyền Trang càng thêm yêu thương mảnh đất quê hương mình, cũng chính là nơi vị Cha già dân tộc Việt Nam đã sinh ra. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ca sĩ Huyền Trang vừa cho ra mắt khán giả MV "Nghĩ về Bác" – một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hà do Anh Quân làm đạo diễn. Đây được coi là món quà tinh thần ý nghĩa mà Huyền Trang dâng lên Bác, tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn của cô đối với lãnh tụ vĩ đại của toàn thể nhân dân Việt Nam.



Ca khúc mới của quán quân Sao Mai Huyền Trang Cũng là người con của quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ Lê Hà sáng tác bài hát này với cảm xúc thật nồng nàn, đầy ắp trong lòng anh. Giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng vừa mang chất liệu bán cổ điển, vừa có màu sắc dân ca Ví Giặm nên rất mượt mà, sâu lắng. Ca từ mộc mạc, trong trẻo và gần gũi, thân thuộc khiến người nghe cảm nhận sâu sắc tình cảm mà tác giả gửi vào ca khúc.

Ca sĩ Huyền Trang chọn chiếc áo dài trắng để thể hiện trong MV của mình Bài hát này cực kỳ hợp với “màu” giọng của Huyền Trang. Cô cất lên một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở nhưng lại rất cảm xúc, tinh tế. Nữ ca sĩ chia sẻ, khi mới đọc ca từ, cô đã cảm thấy rất xúc động. Vốn là con dân xứ Nghệ, cô luôn tự hào với mảnh đất quê hương mang nhiều dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô luôn dành tình cảm đặc biệt khó diễn tả bằng lời với quê hương mình. Cô thường về thăm quê Bác, và tự nhủ bản thân phải sống và cống hiến hết mình cho âm nhạc để mang lại nhiều giá trị tình thần cho xã hội. Do vậy, cô hát ca khúc "Nghĩ về Bác" với tất cả tình cảm từ trái tim, cũng như từ toàn thể dân tộc Việt Nam luôn nhớ ơn Bác.



Sinh ra ở Nghệ An, cô luôn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này Ê-kip quay phim hoàn thành thuận lợi cảnh quay tại Nghệ An, nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trong Ban quản lý di tích và bà con địa phương, ai cũng sẵn lòng hỗ trợ. Đấy là tình cảm nồng nàn, chân thành và đôn hậu của người dân xứ Nghệ.. Có thể nói lời ca trong bài hát cực kỳ “ăn khớp” với hình ảnh MV. Huyền Trang chọn chiếc áo dài màu trắng cũng thể hiện sự trong trẻo, thuần khiết rất phù hợp với nội dung bài hát và khung cảnh. Vì thế, sản phẩm âm nhạc này như một món quà tinh thần nhỏ bé, nhưng rất ý nghĩa dâng lên Người trong những ngày tháng 5 lịch sử.

Huyền Trang được khán giả yêu thích bởi dòng nhạc trữ tình quê hương Trước đó, năm 2019, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sao Mai Huyền Trang cũng từng cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc được quay tại Nghệ An mang tên "Quê chung". Ca khúc được phổ thơ bởi tác giả Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam), phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hồ Trọng Tấn. Ca từ của “Quê Chung” rất mộc mạc mà giàu cảm xúc. Trên âm hưởng dân ca xứ Nghệ, những câu hát gợi nhớ về miền quê thân thương như mọi miền quê khác của vùng đất miền Trung nắng gió.

Những ca khúc của Huyền Trang luôn mang ý nghĩa sâu sắc, hướng về ngày lễ lớn của đất nước Là một nghệ sĩ luôn có những sản phẩm âm nhạc hướng về những ngày lễ lớn trong năm, Huyền Trang mở đầu năm 2023 bằng MV "Nghĩ về Bác" đầy ý nghĩa. Tiếp theo sau đây sẽ là những MV ca nhạc với nhiều nội dung khác nhau được Huyền Trang giới thiệu đến khán giả trong các dịp phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-quan-sao-mai-huyen-trang-ra-mv-quay-tai-lang-sen-mung-ky-niem-ngay-sinh-bac-ho-580478.html