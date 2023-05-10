Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới

Giải trí 10/05/2023 07:27

Cuộc sống hiện tại của chồng đại gia của ca sĩ Minh Tuyết khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Chồng của ca sĩ Minh Tuyết là một doanh nhân thành đạt. Anh tên là Diệp Keith. Nam doanh nhân cũng ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Minh Tuyết và ông xã Diệp Nghi Keith gắn bó với nhau khoảng 20 năm. Vào cuối năm 2013, họ tổ chức đám cưới và chi mạnh cho hai buổi tiệc tại Mỹ lẫn Việt Nam. 

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 1
Chân dung ông xã đại gia của ca sĩ Minh Tuyết

Minh Tuyết được biết đến là một trong những ca sĩ khá kín tiếng khi chia sẻ về cuộc sống đời tư. Mặc dù, cuộc hôn nhân của em út Cẩm Ly cùng ông xã đại gia vô cùng viên mãn. 

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 2
Năm 2000, Minh Tuyết và ông xã hoàn tất thủ tục kết hôn và về sống chung một nhà 

Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của nữ ca sĩ đã nhiều khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ khi đăng tải hình ảnh bên 2 người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời nhân dịp sinh nhật chồng và bố ruột mình. Nhiều fans hâm mộ tỏ ra vô cùng vui mừng trước cuộc sống hạnh phúc của idol. 

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 3Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 4
Minh Tuyết đã đăng tải hình ảnh bên người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời 

Trước đó, Minh Tuyết từng chia sẻ với giới truyền thông rằng, lý do cô ít khi đăng tải các khoảnh khắc của chồng mình là vì muốn bảo vệ anh ấy khỏi dư luận. Bởi ngoài fan thì cô còn có cả anti-fan và khi nhìn thấy chồng cô, họ từng buông ra những phát ngôn thiếu thiện cảm.

Nữ ca sĩ quan niệm, giống như có người khen cô đẹp, có người chê xấu, người khen hát hay, người chê hát dở. Nhưng cô là nghệ sĩ vẫn có thể bình thản được trước những bình luận trái chiều. Tuy nhiên, ông xã cô là người bình thường, những lời không hay sẽ khiến anh ấy không chịu được và có thể buồn đến vài ngày. 

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 5
Lý do cô ít khi đăng tải các khoảnh khắc của chồng mình là vì muốn bảo vệ anh ấy khỏi dư luận

Cô cho biết thêm: “Những lúc như vậy, tôi cứ phải đi giải thích cho chồng hiểu. Rồi thì mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi, lâu dần thì không nhớ nữa. Tôi muốn anh ấy sống bình thản, vui vẻ, không bị những tác động từ nghề của vợ”.

Nữ ca sĩ sinh năm 1976 cho biết ông xã là người tâm lý, không bao giờ chiều cô bằng cách tặng hoa hay quà mà chỉ thể hiện qua những cử chỉ nhỏ. Anh hiểu cho tính chất công việc của vợ, không yêu cầu quá cao việc cô phải chu toàn công việc nhà.

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 6
Ông xã Minh Tuyết là người tâm lý 

Tuy nhiên, Minh Tuyết cho biết ông xã hờn giận nhiều hơn và giận vì đủ thứ nhưng chưa bao giờ ghen tuông. Ở bên chồng, cô dần dần học được cách kiềm chế bản thân tốt hơn. Nhờ đó, giờ đằm tính, ít lớn tiếng hơn nhiều so với thời con gái vì mỗi lần quá đà sẽ được chồng nhắc nhở.

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 7
Minh Tuyết cho biết ông xã hờn giận nhiều hơn và giận vì đủ thứ nhưng chưa bao giờ ghen tuông 

Minh Tuyết sinh năm 1976, là con gái út trong một gia đình có sáu anh chị em. Trong đó, hai chị gái của cô là Cẩm Ly và Hà Phương đều là ca sĩ nổi tiếng. Sau khi sang Mỹ du học và định cư, Minh Tuyết nhanh chóng nổi tiếng trong thị trường âm nhạc hải ngoại, ghi dấu ấn bởi giọng hát nội lực, vóc dáng gợi cảm và phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi động.

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu vén bức màn về cuộc sống cùng chồng đại gia, hé lộ một chi tiết không ai ngờ tới - Ảnh 8
Minh Tuyết

Dù sang Mỹ định cư đã lâu, Minh Tuyết vẫn là tên tuổi được đông đảo khán giả Việt Nam quan tâm. Nhiều năm trở lại đây, cô nhận được nhiều lời mời làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc: Tuyệt đỉnh song ca, Ai sẽ thành sao... 

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