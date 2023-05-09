Diễn viên Quốc Trường 'Về nhà đi con' bất ngờ đăng tin 'tìm vợ'

Bài viết của tuyển vợ của diễn viên Quốc Cường nhanh chóng thu hút sự chú ý và phấn khởi của nhiều người.

Quốc Trường là nam người mẫu ở Cần Thơ, sau đó trở thành diễn viên. Bộ phim đầu tiên anh góp mặt là Hạnh phúc có thật, tiếp theo là Quyền lực tình yêu, Cung đường tội lỗi, Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con, … Anh còn nhận được giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai năm 2009, giải Mai Vàng năm 2011. Diễn viên Quốc Trường - Ảnh: Internet Trước đây, Quốc Trường được biết đến là nam diễn viên chăm chỉ nhất showbiz, nhưng khi thị trường phim truyền hình dần đi xuống, Quốc Trường cũng hạn chế tham gia phim ảnh. Sau đó anh rẻ hướng sang kinh doanh.

Quốc Trường trong phim Về nhà đi con - Ảnh: Internet Sau thành công của bộ phim Về nhà đi con, sự nghiệp Quốc Trường lên như diều gặp gió, những tới giờ anh vẫn 'cô đơn lẻ bóng'. Nhiều Nitezen đã tỏ ra vô cùng thắc mắc về chuyện tình cảm đời tư của anh, không biết idol của mình có đang độc thân hay đang bí mật yêu đương. Mới đây trên trang cá nhân của nam diễn viên bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ thông tin tìm vợ. Cụ thể, Quốc Trường viết:

""35 tuổi và đang tìm vợ, ưu điểm biết nấu gần như mọi món ăn, nhược điểm là đẹp trai" Ngay lập tức dòng trạng thái này của nam diễn viên đã thu hút sự chú ý từ phía đông đảo khán giả. Dưới phần bình luận, không ít fans hâm mộ trở nên bấn loạn, comment đầy phấn khích như: - Anh chồng quốc dân đây mà - Anh như vậy là quá đẹp trai, dễ thương, đáng yêu rồi lại giỏi siêng nấu ăn - Anh mà số 2 đố ai dám nhận là số 1 luôn ấy - Biết thế em đợi anh 10 năm"...... Bình luận của Quốc Trường và anh em đồng nghiệp dưới bài đăng - Ảnh: Internet Dù không biết Quốc Trường muốn tìm vợ thật hay chỉ đùa giỡn khôi hài cùng fans, nhưng có lẽ các khán giả của anh vẫn luôn mong idol của mình sớm tìm được ý trung nhân, không còn cô đơn nữa. Quốc Trường mừng sinh nhật mẹ - Ảnh: FBNV Quốc Trường với phong cách thời thượng, lịch lãm - Ảnh minh họa: Internet

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