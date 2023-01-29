Ngọc Trinh nói gì khi bị chỉ trích đóng phim có mỗi cảnh nóng?

Trước những ý kiến trái chiều, mới đây Ngọc Trinh đã có chia sẻ về cảnh nóng của mình trong Chị Chị Em Em 2. "Nữ hoàng nội y" cho biết, đối với những cảnh nóng trong phim, cô diễn hoàn toàn tự nhiên như không diễn.

Mới đây nhất, Ngọc Trinh đã xuất hiện trong dự án điện ảnh chiếu Tết Chị Chị Em Em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhận được những ý kiến trái chiều từ khán giả. Bên cạnh lời khen, việc Ngọc Trinh xuất hiện trong phim với quá nhiều cảnh nóng đã nhận về không ít lời phê bình.

Ngọc Trinh cũng cho biết cảnh nóng trong quan điểm của cô là phải cảnh có nam nữ, còn hình ảnh khỏa thân hay bán nude của phụ nữ trong phim chỉ là bổ trợ cho nhân vật, cho phân đoạn của phim hoàn hảo hơn.

"Bởi với Ngọc Trinh, bản thân tôi là nữ hoàng nội y nhiều năm, mỗi năm đều thực hiện một hoặc hai bộ ảnh nude, tôi yêu cơ thể mình nên sẽ chụp ảnh nude đến khi nào mình thấy mình giảm đôi phần nhan sắc. Chính vì thế, việc xuất hiện trước ống kính không nội y hay cảnh mọi người cho là hở như trong 'Chị Chị Em Em 2' thì với Trinh đó không phải là cảnh nóng", Ngọc Trinh chia sẻ.

"Những cảnh nude, bán nude trong phim hoàn toàn không làm khó tôi. Quan trọng cảnh đó phù hợp và thể hiện tính cách nhân vật chứ không phải để câu khách bằng hình thể thì tôi sẵn sàng làm.

Cảnh Tư Nhị tưới nguyên xô nước hay cảnh Tư Nhị khỏa thân trước Ba Trà… nó hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Những hình ảnh nói lên tính cách táo bạo của Tư Nhị, một cô gái có thể làm mọi cách chứng minh cho Ba Trà thấy mình đủ đẹp để làm đệ Ba Trà, để lôi kéo đàn ông", Ngọc Trinh chia sẻ.

Với Ngọc Trinh, Chị Chị Em Em 2 không làm khó cô bằng những cảnh táo bạo mà chính là những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, thâm hiểm… mới làm cô phải học nhiều.

"Những phần diễn nội tâm mưu mô xảo quyệt thật sự không phải bản tính con người tôi, nên trước phim tôi đã phải đi học diễn xuất ở chị Kathy Uyên.

Ra trường quay mỗi cảnh chị Minh Hằng và bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – PV) đều phải hướng dẫn tôi từng cảnh. Tôi không đánh giá mình diễn hay trong phim này bởi với tôi diễn hay là mình phải biết tự diễn, không ai bày nhiều và không phải quay đi quay lại", Ngọc Trinh chia sẻ.

"Còn với 'Chị Chị Em Em 2', cảnh nào của Trinh cũng phải quay lại một hoặc vài lần. Khó nhất là những cảnh khóc, sao ngoài Trinh cũng hay khóc nhưng vô phim quay thì bói không rau giọt nước mắt nào”, diễn viên Ngọc Trinh nói thêm.

Phim điện ảnh của Chị Chị Em Em 2 gắn mác 18+, lấy cảm hứng từ giai thoại về hai mỹ nhân nức tiếng Sài thành thế kỷ 20 là Ba Trà và Tư Nhị. Tác phẩm là câu chuyện xoay quanh cuộc sống nhung lụa cùng vòng xoáy tình yêu - thù hận, tiền bạc - quyền lực của phái nữ thời đại xưa.

Ngọc Trinh hóa thân vào nhân vật Tư Nhị - một cô gái có nhan sắc nổi bật và xuất thân nghèo khó. Được Ba Trà dìu dắt, Tư Nhị bước chân vào giới thượng lưu, thông thạo mọi bí quyết quyến rũ đàn ông. Từ cặp chị em thân thiết, cả hai bắt đầu đấu đá để giữ vững ngôi vị đệ nhất mỹ nhân của mình.