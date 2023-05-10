MC Phương Mai chia sẻ về quan điểm đọc sách của mình, tự nhận không phải là 'mọt sách'

Giải trí 10/05/2023 12:10

Quan điểm về việc đọc sách của MC Phương Mai khiến nhiều người thán phục.

MC Phương Mai gây ấn tượng với khán giả bởi sự hoạt ngôn, vui vẻ cùng năng lực ngoại ngữ được đánh giá cao. Là gương mặt được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng" trong nhiều sự kiện, nên không ít khán giả thắc mắc về quá trình bồi dưỡng, trau dồi ngôn ngữ của cô. Mới đây, khi được hỏi về vấn đề tu bổ kiến thức, nữ MC thẳng thắn chia sẻ, mình không phải là "mọt sách".


Phương Mai không phải là "mọt sách" 

Cô cho biết, bản thân không phải là người thích cắm đầu vào sách cả ngày. Tuy nhiên, cô được trời phú cho trí nhớ tốt và khả năng tập trung cao nên học môn nào cũng tiếp thu rất nhanh. Hầu như cái gì cũng chỉ cần đọc một lần là nhớ.

Riêng tiếng Anh, ngay từ nhỏ cô đã dành sự đam mê đặc biệt và học vô cùng chăm chỉ. Với nữ MC, 'học' không thể chỉ dừng lại ở việc đọc sách - nó còn bao gồm cả nghe, gặp, nói, thực hành. Cái gì cũng vậy, môn gì cũng vậy.


MC Phương Mai không phải là một người thích cắm đầu vào sách cả ngày 

Phương Mai còn vui vẻ chia sẻ về những thể loại mà cô thích nhất là sách cung cấp kiến thức như sách về Lịch sử, Sinh học, Thiên văn học hoặc các tiểu thuyết. Cô còn cho biết, bản thân không có ý định thúc ép hay “rèn luyện” con trai trong việc đọc mà tôn trọng sự tự nhiên, tự giác của con mình.


Gia đình Phương Mai

MC Phương Mai sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện cô đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu ngoại hình cực chuẩn, Phương Mai cũng khéo léo theo đuổi phong cách sexy, phóng khoáng. Trước khi bắt đầu lấn san sang vai trò MC, cô từng biết được là một siêu mẫu đình đám của Vbiz.


MC Phương Mai 

Là người phụ nữ hiện đại, yêu cuộc sống độc thân nhưng khi gặp anh chàng doanh nhân Ba Lan, chỉ sau một năm hẹn hò cô đã quyết định lên xe hoa. Được mệnh danh là nữ MC gợi cảm nhất nhì showbiz Việt nhưng Phương Mai tiết lộ, chồng cô chẳng những không phiền mà đôi khi còn nói vợ chưa đủ sexy. 


MC Phương Mai tự tin trong mọi chương trình 

Phương Mai là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập

MC Phương Mai và con trai
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