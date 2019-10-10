Lệ Quyên: Chi 30 tỷ và quyết định hát một mình tại Q Show 2

Giải trí 10/10/2019 13:41

Chiều ngày 9/10, tại trung tâm hội nghị Gem Center Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố liveshow Lệ Quyên 20 năm ca hát – Q Show2.

Ngoài sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, đạo diễn Việt Tú, giám đốc âm nhạc Hoài Sa cùng toàn thể êkíp thực hiện chương trình, buổi họp báo còn có sự hiện diện của gia đình, bạn bè, anh chị em nghệ sĩ thân thiết, những người có ảnh hưởng trực tiếp đến con đường ca hát suốt 20 năm qua của Lệ Quyên. 

Lệ Quyên: Chi 30 tỷ và quyết định hát một mình tại Q Show 2 - Ảnh 1
Ca sĩ Lệ Quyên trả lời báo chí tại buổi hợp báo công bố Q Show 2

Liveshow Lệ Quyên 20 năm ca hát được diễn ra sau Liveshow Lệ Quyên 15 năm ca hát Q Show 1 đúng 6 năm, với mức đầu tư được tiết lộ là vào khoảng gần 30 tỉ đồng, và sẽ do đạo diễn Việt Tú thực hiện. Liveshow sẽ có 3 đêm diễn tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào đêm 21 và 22/12/2019 ở nhà hát Hoà Bình. 

Tại Hà Nội sẽ diễn ra một đêm duy nhất, 4/01/2020 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Lệ Quyên là người đầu tiên trong êkíp chia sẻ về buổi họp báo. Cô đùa rằng mình là người rất lo xa, vì thế cô sợ sau Q Show 2 sẽ không biết sẽ làm gì tiếp theo. Bởi với cô Q Show 1 đã hoàn hảo, còn Q Show 2 chắc chắn sẽ đạt mức quá hoàn hảo. Bởi đây là liveshow mà cô “chiêu mộ” được những anh tài như đạo diễn Việt Tú, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, những người mà cô ví von là “những trái tim rực lửa trên sân khấu". 

Sau 6 năm kể từ liveshow Q Show 1, Lệ Quyên chạy show và ra sản phẩm miệt mài. Cô thừa nhận rằng đây là quãng thời gian chuẩn bị cả tiềm lực kinh tế lẫn kinh nghiệm và cảm xúc thăng hoa để chơi “tất tay” cho Q Show 2. Chia sẻ thêm về số tiền đầu tư cho Q Show 2, Lệ Quyên cũng cho biết, mình làm liveshow này trên tinh thần nhanh, gọn, lẹ, quyết tâm, bởi nếu do dự một chút là sẽ thất bại, phân vân là không thể làm được việc.

Lệ Quyên: Chi 30 tỷ và quyết định hát một mình tại Q Show 2 - Ảnh 2
Ca sĩ Lệ Quyên quyết đinh hát một mình tại liveshow

Không như những liveshow trước với dàn khách mời hùng hậu, tại Q Show 2 lần này, sẽ chỉ có một mình Lệ Quyên đứng trên sân khấu. Đạo diễn Việt Tú dàn dựng quãng thời gian 20 năm ca hát của Lệ Quyên thành 5 chương với các tên gọi Chương 1 - Ấu Thơ, Chương 2 – Vào đời, Chương 3 – Yêu, Chương 4 – Kí ức, Chương 5 – Thăng hoa, với khoảng 30 tiết mục sẽ do Lệ Quyên “độc diễn” trên sân khấu.

Tại Liveshow Q Show 2, Lệ Quyên muốn mang đến cảm xúc trọn vẹn. Vì thế, cô mạo hiểm để mình tự thân kể lại câu chuyện đời trong suốt 20 năm theo nghiệp cầm ca vừa qua. Những khó khăn, nước mắt khi thất bại, cũng như niềm vui hạnh phúc vô bờ mỗi lúc chạm vào thành công, sẽ là những câu chuyện được tường thuật bằng âm nhạc, bằng cảm xúc qua giọng kể của chính Lệ Quyên.

Đạo diễn Việt Tú, người được coi là “ông hoàng” của những sân khấu triệu đô mặc dù từng chia sẻ rất tự tin và đã quen với những sân khấu đầu tư thế này vẫn không giấu nổi lo lắng. Anh cho rằng, để kết nối các câu chuyện thì cảm xúc và kỹ thuật hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng đứng một mình trên sân khấu, vừa hát hơn 30 bài, vừa dẫn dắt mạch truyện là điều không dễ dàng. Trả lời báo chí cách đây ít hôm, Việt Tú nói rằng “Lệ Quyên đã chọn việc khó nhất để làm cho liveshow lần này”.

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