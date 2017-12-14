Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất

Trong đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars, Cao Ngân bị cư dân mạng chế giễu vì thân hình gầy trơ xương, đáng lo ngại của cô.

Song, mới đây, khi xuất hiện trong đêm ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong, người mẫu đến từ Cần Thơ thu hút ống kính máy quay vì những thay đổi tích cực về ngoại hình.