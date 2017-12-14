Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Cao Ngân gây bất ngờ khi không còn là “bộ xương di động” như trước đây.
- Thánh gầy như Cao Ngân hãy tự tin lên vì đã tìm ra công thức nhanh nhất giúp gầy như hạc cũng tăng nhanh 5-7kg sau 1 tuần rồi đây này!
- Hơn một tháng sau lần lộ thân gầy như 'bộ xương khô', Cao Ngân thay đổi đến mức không ai có thể nhận ra
Trong đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars, Cao Ngân bị cư dân mạng chế giễu vì thân hình gầy trơ xương, đáng lo ngại của cô.
Song, mới đây, khi xuất hiện trong đêm ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong, người mẫu đến từ Cần Thơ thu hút ống kính máy quay vì những thay đổi tích cực về ngoại hình.
Á quân Vietnam’s Next Top Model 2014 vinh dự là một trong số những chân dài được trình diễn trên sàn catwalk. Cô nàng nhận được nhiều lời khen vì thân hình có da có thịt khác với cơ thể gầy gò trước đó. Chưa dừng lại, với phần catwalk chuyên nghiệp, chân dài sinh năm 1992 cũng tạo được ấn tượng mạnh với công chúng và giới chuyên môn.
Nhìn lại những hình ảnh gầy trơ xương của Cao Ngân khiến công chúng lo ngại: