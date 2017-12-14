Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất

Giải trí 14/12/2017 19:51

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Cao Ngân gây bất ngờ khi không còn là “bộ xương di động” như trước đây.

Trong đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars, Cao Ngân bị cư dân mạng chế giễu vì thân hình gầy trơ xương, đáng lo ngại của cô.

Song, mới đây, khi xuất hiện trong đêm ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong, người mẫu đến từ Cần Thơ thu hút ống kính máy quay vì những thay đổi tích cực về ngoại hình.

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Cao Ngân khiến fan bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh mới của mình - Ảnh: FBNV

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2014 vinh dự là một trong số những chân dài được trình diễn trên sàn catwalk. Cô nàng nhận được nhiều lời khen vì thân hình có da có thịt khác với cơ thể gầy gò trước đó. Chưa dừng lại, với phần catwalk chuyên nghiệp, chân dài sinh năm 1992 cũng tạo được ấn tượng mạnh với công chúng và giới chuyên môn.

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 2
Sau khi bị chế giễu vì thân hình gầy trơ xương, Cao Ngân quyết tâm tăng cân - Ảnh: FBNV

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 3
Đây là vóc dáng đầy đặn của Cao Ngân thời điểm hiện tại - Ảnh:FBNV

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 4
Phong thái chuyên nghiệp... 

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 5
... cùng phần catwalk tự tin đã giúp Cao Ngân xóa tan hình ảnh "bộ xương di động" trước đó - Ảnh: FBNV

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 6
Cô nàng nhận được không ít lời khen của bạn bè và cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những hình ảnh gầy trơ xương của Cao Ngân khiến công chúng lo ngại: 

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 7
Cao Ngân khiến công chúng sốc nặng...

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 8
... khi xuất hiện với thân hình gầy gò - Ảnh: Internet

Không còn nhận ra 'bộ xương di động' Cao Ngân Next Top Model khi xem loạt hình ảnh mới nhất - Ảnh 9
Nhiều khán giả tỏ ra lo ngại cho Á quân Vietnam’s Next Top Model 2014 - Ảnh: Internet

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này

Từng bị ví như bộ xương di động, Cao Ngân vẫn khiến nhiều người 'ngã gục' với những kiểu tóc 'chất hơn nước cất' này

Sau khi bị chê “gầy như bộ xương khô”, Cao Ngân đã nỗ lực để tăng cân trở lại. Trong những bức ảnh mới, nữ người mẫu nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách trang điểm độc đáo, đặc biệt là ở mái tóc.

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