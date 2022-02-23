Dàn công an đẹp trai của 'Phố trong làng' khiến bao chị em mê mệt hóa ra lại là hoa đã có chủ khiến nhiều netizen 'tiếc ngẩn, tiếc ngơ'

Vào cuối năm 2020, nam diễn viên trẻ Phùng Đức Hiếu quyết định về chung nhà với MC Thùy Linh. Dù ít hơn vợ 5 tuổi nhưng cả hai vẫn rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Cuộc sống sau kết hôn của cặp đôi trôi qua trong bình yên và ngọt ngào. Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường chia sẻ những khoảng khắc ngọt ngào, những bộ hình ấn tượng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu sinh ra ở Hòa Bình. Anh từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Ráng chiều, Trên dòng Păng Pơi, Bản hùng ca bên sông, Ngôi nhà hạnh phúc, Hồ sơ cá sấu... Gần nhất, anh tạo ấn tượng với khán giả khi vào vai Đông trong phim Phố trong làng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên kênh VTV1.

Có thể thấy, sau khi kết hôn, diễn viên Đức Hiếu tập trung hơn vào sự nghiệp diễn xuất và bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn Đông trong phim Phố trong làng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Vợ anh là MC có nụ cười đẹp nhất VTV - Thùy Linh. Cô là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của VTV như: Bài hát yêu thích, Nghệ sĩ tháng, Tạp chí âm nhạc , Muôn màu showbiz... Ngoài vai trò MC, cô cũng thử sức với vai trò là diễn viên. Cả hai nên duyên khi cùng hợp tác một dự án phim.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn

Nam chính 'Phố trong làng' tổ chức đám hỏi vào đúng ngày mùng 5 Tết. Anh Tuấn cho biết nửa kia của mình là một cô gái tâm lý, luôn bên cạnh động viên mỗi khi anh gặp áp lực.

Hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân, diễn viên Phạm Anh Tuấn khiến khán giả bất ngờ khi tổ chức đám hỏi với bạn gái đúng ngày mùng 5 Tết. Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra ấm cúng với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Bạn gái của Anh Tuấn là Lâm Diễm Quỳnh, sinh năm 2001. Diễm Quỳnh đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Diễn viên Anh Tuấn cho biết anh cảm thấy may mắn khi có người bạn đời bên cạnh sẻ chia và thấu hiểu cho những áp lực của một nghệ sĩ.

“Khi gặp khó khăn trong nghề, nhất là phải nhận những lời chỉ trích, công kích trên mạng xã hội, tôi tưởng chừng có lúc gục ngã, buông xuôi, chính bạn gái là người đưa ra những lời động viên để tôi vững vàng bước tiếp… Người ta nói áp lực tạo nên kim cương, và có lẽ tôi đã tìm ra cho mình viên kim cương quý giá nhất” Anh Tuấn dành nhiều lời có cánh cho bạn gái.

Bạn gái xinh đẹp như hotgirl của Phạm Anh Tuấn.

3. Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng

Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng là một trong những gương mặt diễn viên trẻ được chú ý trong thời gian gần đây. Hoàng Dương sinh năm 1999, anh chàng quyết định nghiệp diễn viên của bố, học và đã tốt nghiệp lớp Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Tham gia dự án phim Phố Trong Làng, Hoàng Dương khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú, đa số mọi người đều để lại bình luận tích cực và khen ngợi cho lối diễn xuất tự nhiên của anh chàng. Thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng Hoàng Dương không hổ danh là con trai của “Người Phán Xử”, từ dáng đi, cách nói hay điệu cười đều sao y bản chính.

Mới đây, nhân dịp Valentine, Hoàng Dương đăng ảnh bên bạn gái và chia sẻ: “Va phải quả này phát, 5 năm rồi valentine chỉ được chụp ảnh cùng đúng 1 mẫu nghĩ cũng tội cho mình nhưng thôi”.

Được biết bạn gái của Hoàng Dương là người đã đồng hành cùng với anh trong một chặng đường rất dài, cô gái ấy tên Phương Thảo, cả 2 đã yêu nhau được 5 năm. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng san sắc của Phương Thảo xinh đẹp chẳng kém gì diễn viên, cô nàng cũng sở hữu vóc dáng gợi cảm, quyến rũ.