Sau khi bị chê tả tơi vì gầy gò, Nhã Phương giờ đây đã thay đổi khá nhiều, trông có vẻ như nữ diễn viên cũng lên cân khá khá sau mùa Tết.

Kể từ sau khi sinh con, Nhã Phương tái xuất trở lại nghệ thuật với diện mạo gầy xác xơ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô. Thậm chí, trong một sự kiện cách đây không lâu, Nhã Phương còn bị netizen chê tả tơi, ví như "bộ xương di động" khi diện váy ngắn, để lộ đôi chân và tay gầy guộc, vòng eo nhỏ, dáng người khẳng khiu. Nhã Phương từng bị chê gầy gò, kém sắc cách đây chưa lâu - Ảnh: Internet Có lẽ sau những lời góp ý từ netizen, Nhã Phương đã quyết tâm thay đổi hình ảnh "có da có thịt" hơn một chút. Mới đây nhất, trong một sự kiện tại Hà Nội chiều 20/2, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác lạ, "một trời một vực" so với ít tháng trước.

Cụ thể, bà xã Trường Giang diện một bộ vest trắng kín đáo, sang trọng chiếm trọn spotlight sự kiện. Đáng nói, trong lần cuất hiện này, Nhã Phương trông đã đầy đặn hơn, gương mặt cũng bầu bĩnh hơn. Nhiều netizen cho rằng, lần thay đổi này trông nữ diễn viên tươi trẻ, rạng rỡ. Thậm chí, có fan còn hài hước nhận xét rằng: "Nữ chủ tịch giờ đây đã khác xưa lắm rồi!". Diện mạo mới nhất của Nhã Phương, trông có vẻ lên cân kha khá sau khi ăn Tết - Ảnh: Internet Tại sự kiện, Nhã Phương hiếm hoi có những trải lòng về chuyện gia đình, đặc biệt là quá trình chăm con: "Khi có điều kiện, mình có thể thuê người hỗ trợ cho mình. Để cả Phương với anh Giang dành toàn thời gian chăm con thì không thể. Mình còn phải đi làm để có thể lo cho gia đình, con cái, tương lai của con... Cho nên mình cần có sự hỗ trợ, nếu ông bà, anh chị không lo giúp được thì mình cần người giúp việc.

Và để thuê người giúp việc thì mình phải có kinh tế. Hàng tháng mình phải lo rất nhiều khoản chi phí như tiền sữa, tiền bỉm, lo cho con... Rất may mắn cả Phương và anh Giang đều có tài chính tốt để thuê người hỗ trợ nên thời gian Phương ở nhà cũng thoải mái hơn".

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