Nhã Phương tung ảnh 'full HD' con gái 'rượu', CĐM được phen 'lác mắt' vì 'background' bạc tỷ phía sau lưng ái nữ danh hài xứ Quảng

Hậu trường 08/02/2022 10:19

Nhã Phương hiếm hoi đăng ảnh "full HD" con gái "rượu, để lộ khu dinh thự "đáng đồng tiền, bát gạo" Trường Giang mới xây.

Sau khoảng thời gian giấu con gái "kín như bưng" trên MXH, gần đây, ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương đã được bố mẹ chia sẻ nhiều khoảnh khắc hơn. Mặc dù vẫn cương quyết "nửa kín nửa hở", không lộ mặt con, song những hình ảnh được chia sẻ trên MXH của bé Destiny vẫn khiến CĐM xôn xao, bàn tán.

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Vợ chồng 'Mười Khó' khiến công chúng ghen tỵ vì độ tình cảm - Ảnh: Internet

Đến mới đây, trên trang cá nhân của Nhã Phương đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh con gái đang vui chơi cùng ba Trường Giang khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên tung ảnh lộ mặt "full HD" "con gái rượu". Nhiều lời khen dành cho sự đáng yêu cũng như gương mặt bầu bĩnh của bé Destiny được CĐM liên tục để bài dưới bài đăng của nữ diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa.

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Khoảnh khắc Destiny tựa vào vai mẹ cực đáng yêu, đây là bức ảnh cận mặt rõ nhất của con gái Nhã Phương và Trường Giang - Ảnh cắt từ clip

Trong loạt ảnh, ái nữ nhà Nhã Phương tung tăng, hồn nhiên, vui đùa trong sân của căn biệt thự "bạc tỷ" mới xây. Đáng chú ý, mặc dù dưới ánh đèn mờ của chiều tối cùng việc bà xã Trường Giang chụp nhanh nhưng khán giả không khỏi trầm trồ bởi phía sau là một phần của không gian dinh cơ mà vợ chồng “Mười khó” vừa xây dựng vô cùng hoành tráng.

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Bài đăng của Nhã Phương - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cặp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương nhận được không ngớt lời khen của cộng đồng mạng về sự đáng yêu của cô con gái cưng. Bên cạnh đó là những lời tán dương, ngưỡng mộ về độ hoành tráng của khu biệt thự mà nam danh hài xứ Quảng đầu tư xây dựng để phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của cả nhà.

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Ái nữ tung tăng vui đùa cùng ba khiến CĐM không ngớt lời khen vì độ đáng yêu - Ảnh: FBNV

 

Được biết, căn biệt thự được đặt tên “Nhà trọ của Destiny”, được thiết kế theo kiểu nhà vườn.

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Tiểu công chúa trộm vía thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ, đôi mắt to tròn y hệt Nhã Phương - Ảnh: FBNV

Trong một số bài chia sẻ trước trên trang cá nhân của Trường Giang và quản lý - anh trai nam danh hài, kiến trúc căn biệt thự được sơn màu trắng và thiết kế đặc biệt theo kiểu villa với sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, có sẵn bếp lửa để cắm trại..

Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

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