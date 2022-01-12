Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này

Hậu trường 12/01/2022 20:01

Vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương khoe ảnh tình tứ bên nhau, thế nhưng chi tiết này của Trường Giang mới là điểm thu hút cư dân mạng.

Mới đây, Nhã Phương đăng tải hình ảnh vô cùng tình cảm bên ông xã Trường Giang trên Instagram cá nhân khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú. “Sau lưng người phụ nữ hạnh phúc”, nữ diễn viên chia sẻ. Dù đã đeo khẩu trang kín mít nhưng người hâm mộ vẫn thấy rõ sự hạnh phúc, tươi tắn của nữ diễn viên. Cư dân mạng còn rần rần thích thú khi Nhã Phương tình cảm ngồi bên cạnh Trường Giang.

Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này - Ảnh 1

 Trong khi Nhã Phương lên đồ "chanh sả" thì Trường Giang chiếm trọn spotlight với đôi dép tổ ong huyền thoại

Trong ảnh, cặp đôi diện đồ tone sur tone màu đen, ngay đến cả khẩu trang của đôi vợ chồng cũng màu đen. Trong khi Nhã Phương lên đồ sang chảnh cùng đôi bốt cao trắng tinh thì ngược lại ông xã Trường Giang lại vô cùng giản dị khi đi đôi dép tổ ong huyền thoại. Hai chi tiết trái ngược nhau này của cặp đôi khiến khán giả rần rần thích thú.

Từ trước tới nay, nam diễn viên luôn gắn bó với phong cách giản dị, đời thường. Không cầu kỳ, xa hoa, nam danh hài thường diện trang phục vô cùng đơn giản và đặc biệt đôi dép tổ ong huyền thoại luôn là vật dụng không thể thiếu đối với Trường Giang.

Dù đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến nhưng Trường Giang vẫn giữ được nét mộc mạc, bình dị của người dân xứ Quảng. Chẳng xô bồ, hào nhoáng hay đi theo thị hiếu đám đông, anh vẫn thích gì làm nấy, phối đồng hồ tiền tỷ với đồ bình dân thì cũng chẳng sao, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin nhất.

Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này - Ảnh 2

 Dù là nghệ sĩ đắt show, có tên tuổi trong showbiz, thế nhưng Trường Giang vẫn vô cùng giản dị

Vốn là nghệ sĩ gắn với phong cách sống bình dị, dù đắt show và tên tuổi có hot đến mấy thì Trường Giang cũng vẫn hiếm khi "dát" lên người hàng hiệu xa hoa, trừ những lúc đi diễn được stylist thiết kế và phối đồ.

Mới đây nhất, dân tình lan truyền hình ảnh Trường Giang bất ngờ xuất hiện trên sân cỏ, tay cầm gậy vô cùng chuyên nghiệp. Tuy nhiên điểm nhấn lại chính là phong cách đánh golf có 1-0-2 của chồng Nhã Phương. Cụ thể, Trường Giang mặc áo thun đơn giản và quần đùi, thậm chí anh còn mang dép tổ ong. Nam diễn viên hài từ trước đến nay vẫn rất bình dân thế nhưng đến nay dân tình phải ngỡ ngàng vì... dép tổ ong cũng được anh mang ra sân golf.

Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này - Ảnh 3

 Nam danh hài còn đi cả dép tổ ong huyền thoại khi đánh golf

Mặc dù bản thân rất mộc mạc, không nề hà chuyện ăn mặc hàng hiệu xa hoa nhưng "Mười Khó" lại không tiếc tay chi tiền "lên đồ" cho vợ. Anh đã mua cho Nhã Phương xế sang tiền tỷ, chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đáng giá cả gia tài. 

Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này - Ảnh 4
Nhã Phương lên đồ 'chanh sả' bên chồng nhưng lại bị Trường Giang giật spotlight vì điểm này - Ảnh 5

 Đôi dép tổ ong rất được vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương ưa chuộng

Biệt thự nhà vườn như khu nghỉ dưỡng hạng sang của vợ chồng Trường Giang xây cho ái nữ

Biệt thự nhà vườn như khu nghỉ dưỡng hạng sang của vợ chồng Trường Giang xây cho ái nữ

Vợ chồng Trường Giang sở hữu khu nhà vườn đẹp nức tiếng y như resort cao cấp khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

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