Ca sĩ Quỳnh Anh tattoo chia sẻ bí quyết chăm con giỏi, giữ chồng ngoan

Vừa qua, Quỳnh Anh lấn sân sang lĩnh vực ca hát khi đầu tư hơn 200 triệu đồng thực hiện MV mang tên Cha. Sản phẩm có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội và nhận được sự hưởng ứng lớn từ dư luận khi được phát hành trực tuyến trên Facebook và kênh YouTube Gà Rừng Tattoo .

Vũ Ngọc Tân (sinh năm 1991) và vợ Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1993) cùng quê Vĩnh Phúc. Trong khi Ngọc Tân nổi tiếng trên mạng với hình tượng ông bố 9X chăm sóc con khéo léo và sở hữu các họa tiết xăm kín người thì vợ anh cũng gây chú ý với quan điểm "dùng hình xăm thay trang sức khi ra đường".

Để hiểu rõ hơn về cuộc sống cá nhân của đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Quỳnh Anh.

Từng gặp nhiều áp lực

- Bên cạnh giúp chồng trong công việc thì chăm lo cho gia đình có mất nhiều thời gian của Quỳnh Anh không? Có lúc nào bạn cảm thấy áp lực và muốn từ bỏ vì lấy chồng khi còn quá trẻ?

- Vì chồng làm vất vả, thức khuya nên mình thường dậy sớm đưa con đi học và đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Sau đó dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Ngày thường cu Ỉn (Gia Bảo, 4 tuổi) đi học nên hầu như cả ngày mình có nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và trông coi tiệm xăm phụ chồng. Những công việc đó chiếm toàn bộ thời gian của mình.

Nhiều lúc cũng áp lực vì có gia đình sớm, phải gánh vác nhiều việc như vậy. Song bản thân cảm thấy ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn. Có lẽ do va chạm đời nhiều đã cho mình nhiều bài học và bản lĩnh hơn.

- Gia Bảo còn khá nhỏ vậy Quỳnh Anh chăm có vất vả không? Khó nhất trong việc nuôi con là ở điểm nào? Bạn có bí quyết gì không?

- Cu Ỉn rất ngoan và khoẻ mạnh nên cũng không có gì vất vả. Khó nhất khi cu Ỉn còn chưa biết nói, nhiều khi không biết con muốn và cần gì.

Bí quyết thì theo mình nên dạy con tự lập từ nhỏ. Nên để con tự làm những việc vừa sức với bản thân như có thể tự lấy mước uống khi hoặc tự đi vệ sinh mà không cần người lớn.

Trong khi nấu cơm hoặc dọn dẹp nhà cửa mình có thể để con làm cùng mặc dù không có hiệu quả nhưng sẽ tạo được thói quen tốt, giúp con không lười biếng về sau. (Cười).

- Nếu những lúc con ngỗ ngược hay quấy khóc thì bạn làm sao?

- Những lúc như vậy, mình sẽ giải thích cho con hiểu rõ từng việc làm là nó có lợi và có hại ra sao.

Chưa thấy chồng lăng nhăng bao giờ

- Ngoài chăm con, bạn còn phải lo cho chồng, trong khi anh Tân lại rất bận, có lúc nào cả hai xảy ra mâu thuẫn vì không có thời gian dành cho nhau?

- Ngoài chăm con thì mình luôn chăm chút bữa ăn cho chồng cũng như những bữa ăn phụ khi anh ấy nghỉ ngơi.

Việc mâu thuẫn thì đôi khi cũng xảy ra, nhưng rồi chồng mình lại biết cách xoa dịu, an ủi động viên rồi bù đắp cho mình vào lúc rảnh rỗi.

- Nếu xảy ra cãi vã, hai vợ chồng bạn sẽ giải quyết ra sao?

- Có mâu thuẫn, 2 vợ chồng sẽ cố gắng dung hòa, cùng ngồi lại nói chuyện, phân tích cho đôi bên cùng hiểu. Như vây, cả hai sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn thay vì những hành động không đẹp khác.

- Anh Tân có tâm lý trong việc yêu thương, vợ con không? Cụ thể qua những việc gì?

- Chồng mình thì không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng đặc biệt là đi đâu cũng nghĩ đến vợ và con. Anh ấy thường gây bất ngờ khi mua những món quà mà mình rất thích. Còn Gia Bảo thì luôn hơn mẹ, được bố cưng chiều. Nói đùa vậy thôi, anh Tân rất mẫu mực và luôn vì gia đình. (Cười).

- Nếu tình cờ bắt gặp anh Tân lăng nhăng thì Quỳnh Anh sẽ làm gì? Và có trường hợp đó chưa?

- Hiện tại thì chưa bắt gặp trường hợp chồng lăng nhăng nhưng nếu có thì mình sẽ để anh suy nghĩ kỹ và lựa chọn cái gì tốt và hợp anh nhất.

Bản thân không áp đặt anh ấy phải nghe theo mình vì nếu một khi đã không còn yêu thì ở chung với nhau cũng chẳng được hạnh phúc gì.

- Sắp tới, Quỳnh Anh có dự định cho ra ra sản phẩm âm nhạc nào mới hay kế hoạch gì khác không?

- Mình sẽ cho ra thêm vài ca khúc mới, tương lai, nếu khán giả ủng hộ thì mình sẽ cố gắng thực hiện nhiều sản phẩm hơn nữa.