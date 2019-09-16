‘Hoa hồng trên ngực trái’ rò rỉ cảnh Thái túm tóc lôi Trà xềnh xệch ra khỏi giường khiến dân mạng hả hê

Phim hay mỗi ngày 16/09/2019 15:19

Mới đây, một phân cảnh chưa được phát sóng trong phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang khiến nhiều khán giả vô cùng hả hê.

Sau 12 tập phát sóng, bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái đang dần thu hút sự theo dõi của nhiều khán giả. Diễn biến trong những tập gần đây, nhân vật Trà “tiểu tam” (Lương Thanh) đang chiếm thế thượng phong khi trót lọt đưa Thái (Ngọc Quỳnh) vào tròng khiến nhiều người phẫn nộ.

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Thái tin rằng cái thai trong bụng Trà là của anh và hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một phân cảnh vừa bị tiết lộ mới đây đã giúp khán giả phần nào cảm thấy hả hê khi tương lai của Trà và Thái đều chẳng mấy tốt đẹp. Cụ thể, cảnh phim này hé lộ hình ảnh Thái bỗng nổi giận túm tóc Trà kéo ra khỏi giường và đánh đập như đã từng ra tay với Khuê (Hồng Diễm).

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Thái lôi Trà xềnh xệch ra khỏi giường...
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...và đánh cô như kẻ thù - Ảnh: Internet

Nhiều người dự đoán phân cảnh này sẽ được phát sóng trong những tập tiếp theo, sau khi Thái đã ly dị Khuê và cưới Trà. Quá trình chung sống đã giúp Thái nhìn ra con người nham hiểm của Trà và phát hiện ra bản thân mình bị lừa dối bấy lâu. Chính điều này đã khiến Thái phát điên và dùng vũ lực với Trà.

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Thái sẽ phát hiện bộ mặt thật của Trà trong những tập tiếp theo? - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của diễn viên Lương Thanh, những cảnh tát trong phim đều là thật. Vì muốn đem lại cảm xúc thật cho vai diễn nên tất cả các diễn viên đều phải thỏa thuận với nhau trước mỗi cảnh quay và chấp nhận thương tích khi diễn.

Hiện tại, bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái" đang phát sóng vào lúc 21h40 tối thứ 4 và 5 hàng tuần.

Preview ‘Hoa hồng trên ngực trái’ tập 12: Khuê bất ngờ lập mưu khiến Trà ‘tiểu tam’ rơi vào bẫy, lộ rõ bản chất cáo già

Preview ‘Hoa hồng trên ngực trái’ tập 12: Khuê bất ngờ lập mưu khiến Trà ‘tiểu tam’ rơi vào bẫy, lộ rõ bản chất cáo già

Trong preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập 12, không còn cảnh cam chịu, Khuê đã khiến Trà rơi vào bẫy do cô giăng ra khiến “tiểu tam” hốt hoảng.

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Từ khóa:   Hoa hồng trên ngực trái diễn viên Lương Thanh Hồng Diễm

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