Preview ‘Hoa hồng trên ngực trái’ tập 12: Khuê bất ngờ lập mưu khiến Trà ‘tiểu tam’ rơi vào bẫy, lộ rõ bản chất cáo già

Phim hay mỗi ngày 12/09/2019 00:07

Trong preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập 12, không còn cảnh cam chịu, Khuê đã khiến Trà rơi vào bẫy do cô giăng ra khiến “tiểu tam” hốt hoảng.

Ở tập 11 của “Hoa hồng trên ngực trái” phát sóng tối 11/9, Thái (Ngọc Quỳnh) đã dính bẫy của Trà (Lương Thanh) khi nghĩ mình chính là tác giả của cái thai trong bụng cô. Về phần Dung (NSƯT Kiều Thanh), cô bắt đầu nghi ngờ Trà. Cũng trong tập phim này, mối quan hệ của San (Diệu Hương) và Dũng (Hồng Quang) ngày càng trở nên căng thẳng vì bà mẹ chồng quá cay nghiệt.

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Thái hứa sẽ chịu trách nhiệm với Trà

Trong đoạn preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập 12, nhận thấy cuộc hôn nhân của con trai đang đứng trên bờ vực, mẹ Thái - bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) đã cảnh báo Thái: “Con giải quyết dứt điểm cái con hồ ly tinh kia chưa? Con nhân viên của con ấy. Nếu con không giải quyết dứt điểm mà còn nhùng nhằng với nó, mẹ đến tận công ty của con cho nó một trận. Mẹ không hiền như con Khuê đâu”.

Ngay lập tức, Thái đã chối đây đẩy: “Chỉ là chơi bời thôi mà mẹ, con đâu phải loại người làm việc thiếu suy nghĩ”.

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Thái bị mẹ cảnh cáo vì ngoại tình

Ở một diễn biến khác, Khuê và Trà đã có cuộc chạm trán tại bệnh viện. Không bỏ lỡ cơ hội, Trà thách thức Khuê: “Còn chị, vừa già nua, vừa xấu xí. Đã không biết chiều chồng lại còn không biết chăm sóc con, chị lấy cái gì mà đấu lại với tôi chứ?".

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Trà lên mặt thách thức Khuê

Sau nhiều lần nín nhịn, Khuê đã đáp trả bằng câu nói đầy mỉa mai dành cho Trà: “Hóa ra, đã dám nhận là chăn dắt chồng tôi rồi à? Sao trước mặt anh Thái cứ khóc lóc ỉ ôi thế, cái loại đàn bà hai mặt”. Không chịu thua, “tiểu tam” trơ trẽn tuyên bố: “Chị cứ khóc lóc được như tôi đi đã, lúc đó mới có tư cách nói chuyện tay đôi với tôi!”.

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Khuê đã bày mưu để khiến 'tiểu tam' sập bẫy

Chính lúc này, Khuê cười khẩy nói: “Tôi làm gì phải làm cái trò mèo như cô!” rồi kêu cậu em trai đang núp ở phía sau ra mặt. Hưởng đã quay lại toàn bộ đoạn hội thoại của cả hai. Biết đã lộ đuôi cáo, Trà không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có mà tái mặt sợ hãi.

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Hưởng - em trai Khuê đã quay lại cuộc hội thoại để làm bằng chứng

Preview “Hoa hồng trên ngực trái” tập mới nhất còn hé lộ tình tiết bé Bống phát hiện việc ba mẹ ly hôn khi bắt gặp 2 người cãi nhau trong bệnh viện. Khoảnh khắc cô bé ngây ngô hỏi: “Ly hôn có phải là bỏ nhau không hả mẹ, có phải bố mẹ sẽ ly hôn không?” khiến nhiều người xót xa.

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Con gái Khuê phát hiện bố mẹ sắp ly hôn

Đón xem “Hoa hồng trên ngực trái” tập 12 sẽ được phát sóng vào lúc 21h40 tối thứ 5 (12/9).

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