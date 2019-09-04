Hé lộ tạo hình của các nhân vật trong 'Anh Trai Yêu Quái' và ngày khởi chiếu chính thức

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục Cửa Sổ Châu Á (A window on Asian Cinema) tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 (BIFF).
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Theo lời mời từ Ban tổ chức BIFF 2019, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cùng dàn diễn viên chính là Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, Phi Phụng sẽ có mặt tại Busan vào tháng 10 năm nay để giới thiệu bộ phim tới các khán giả quốc tế. Ê kíp và nhà sản xuất cho biết đang lên kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu với khán giả trong thời gian tham dự liên hoan phim.
Anh Trai Yêu Quái là bộ phim thứ ba của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với đề tài gia đình: tình anh em. Phim có sự góp mặt của Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi và diễn viên gạo cội Phi Phụng. Trong phim, Isaac và Kiều Minh Tuấn sẽ vào vai hai anh em cùng cha khác mẹ có một cuộc đoàn tụ “bất đắc dĩ” sau 10 năm xa cách. Cả hai vừa phải chịu đựng những thói hư tật xấu của nhau, vừa tìm cách hóa giải những mâu thuẫn trong quá khứ. Vũ Ngọc Phượng cho biết, với anh, những bộ phim về gia đình luôn mang nhiều giá trị và nhận được sự đồng cảm của người xem. Và câu chuyện anh em trong Anh Trai Yêu Quái chắc chắn sẽ khiến khán giả khóc cười rất nhiều bởi sự đồng cảm đó.
Nhà sản xuất cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên về tạo hình 4 nhân vật trong phim. Isaac mang đến một hình tượng hoàn toàn mới khi vào vai Lâm - một vận động viên Judo trải qua nhiều biến cố: khi rạng rỡ trên đỉnh cao phong độ, rồi trở nên khép kín và e dè sau tai nạn mất đi thị giác. Kiều Minh Tuấn hóa thân thành Phong – người anh cùng cha khác mẹ có lý lịch tù tội, bất ngờ trở về mang theo bao phiền toái cho em trai. Trong khi đó, Diệu Nhi cũng sẽ làm mới mình bằng một nhân vật “nghiêm túc” là Diệp - cô trợ lý tận tâm luôn lo lắng cho Lâm. Nổi bật hơn tất cả với tạo hình màu sắc là dì Tám do Phi Phụng thủ vai – người hàng xóm nhiều chuyện của Phong và Lâm.
Lựa chọn kể câu chuyện về tình cảm anh em – một đề tài ít được khai thác sâu trên màn ảnh Việt, Anh Trai Yêu Quái hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tình huống bi hài nhưng cũng không kém phần cảm động. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 29/11/2019.