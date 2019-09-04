Hé lộ tạo hình của các nhân vật trong 'Anh Trai Yêu Quái' và ngày khởi chiếu chính thức

Theo lời mời từ Ban tổ chức BIFF 2019, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cùng dàn diễn viên chính là Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi, Phi Phụng sẽ có mặt tại Busan vào tháng 10 năm nay để giới thiệu bộ phim tới các khán giả quốc tế. Ê kíp và nhà sản xuất cho biết đang lên kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu với khán giả trong thời gian tham dự liên hoan phim.

Một cảnh quay trong phim

Anh Trai Yêu Quái là bộ phim thứ ba của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với đề tài gia đình: tình anh em. Phim có sự góp mặt của Isaac, Kiều Minh Tuấn, Diệu Nhi và diễn viên gạo cội Phi Phụng. Trong phim, Isaac và Kiều Minh Tuấn sẽ vào vai hai anh em cùng cha khác mẹ có một cuộc đoàn tụ “bất đắc dĩ” sau 10 năm xa cách. Cả hai vừa phải chịu đựng những thói hư tật xấu của nhau, vừa tìm cách hóa giải những mâu thuẫn trong quá khứ. Vũ Ngọc Phượng cho biết, với anh, những bộ phim về gia đình luôn mang nhiều giá trị và nhận được sự đồng cảm của người xem. Và câu chuyện anh em trong Anh Trai Yêu Quái chắc chắn sẽ khiến khán giả khóc cười rất nhiều bởi sự đồng cảm đó.