Hé lộ ảnh poster 'chất như nước cất' của dàn diễn viên 'Người lạ ơi'

Dự án phim "Người lạ ơi" tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ điện ảnh khi tung đoạn clip ngắn cùng loạt hình ảnh poster hé lộ dàn diễn viên xuất hiện trong phim.

Nếu như trước đó, thông tin Karik thoát khỏi “sân nhà" âm nhạc để thử sức trong vai trò diễn viên điện ảnh khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên" thì mới đây, nhà sản xuất "Người lạ ơi" tiếp tục gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo bộ ảnh poster “chất như nước cất" về các diễn viên tham gia. Chính màu sắc tươi mới cùng loạt tình huống “dở khóc dở cười" trong clip khiến khán giả thêm phấn khích, cho rằng đây sẽ là một dự án điện ảnh mang đến nhiều tiếng cười trong tháng 9. Karik trong vai Đăng DJ Đáng chú ý trong loạt hình ảnh mới chính là Karik. Thoát khỏi hình ảnh một chàng rapper ít nói, anh gây bất ngờ khi vào vai Đăng DJ với tính cách lăng nhăng. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Đăng DJ được xem là mẫu hình lý tưởng khiến nhiều cô gái phải gục ngã. Bằng chứng là chỉ trong đoạn clip dài hơn một phút, đã có tới 3 cô gái vây quanh và sẵn sàng dùng mọi chiêu trò để có được anh.

Trịnh Thảo cũng góp mặt trong phim 'Người lạ ơi' Chưa dừng lại ở đó, đoạn clip còn hé lộ những tình tiết bất ngờ liên quan đến sự xuất hiện của dàn diễn viên như Ông Trùm (Huy Khánh), Tuấn Kitty (Trương Thế Vinh) hay Chị Đại shopping mall (NSƯT Mỹ Duyên). Xuất hiện trong một phân cảnh ngắn, nhân vật Ông Trùm do Huy Khánh đảm nhận khiến nhiều người xúc động với hình ảnh một người cha hết mực yêu thương con, sẵn sàng bảo vệ cô con gái Nhung chung tình trước những sóng gió của cuộc đời. Xem đến đây, một số khán giả không khỏi thắc mắc về cái tên Ông Trùm của nam diễn viên và liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Đăng DJ khi anh dám “cả gan" đụng vào cô công chúa của Ông Trùm? Một cảnh quay của Huy Khánh trong phim Bên cạnh đó, việc sử dụng âm nhạc hiện đại, sôi động mang đến không khí tươi mới, trẻ trung cho một dự án điện ảnh, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười nhưng cũng sẽ là những bài học giá trị về tình yêu của người trẻ.

Poster phim 'Người lạ ơi' Cô gái Trinh ngoài hành tinh kỳ lạ kia là ai? Và cuộc sống của Đăng DJ sẽ như thế nào khi liên tiếp vướng vào câu chuyện “chạy tình tình theo"? Đó là những thắc mắc mà bất kỳ một khán giả nào khi xem xong đoạn trailer đều đặt ra cho chính mình. Bộ phim sẽ có suất chiếu sớm đặc biệt trên toàn quốc từ 19h thứ Năm ngày 12/9/2019.

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