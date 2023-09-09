Người dân phát hiện một thi thể chết trong tư thế dây thít vào bụng và treo trên cây, thuộc khu vực đồi thôn Buông, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào khoảng 17h30 ngày 8/9.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 9/9, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết vào khoảng 17h30 ngày 8/9, người dân phát hiện một thi thể tử vong trong tư thế dây thít vào bụng và treo trên cây, thuộc khu vực đồi thôn Buông, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hiện trường nạn nhân tử vong do đi bắt ong rừng - Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, trên thi thể lúc này mặc bộ quần áo bảo hộ dùng để bắt ong. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng người nhà nạn nhân đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo.

Tại hiện trường, nạn nhân là anh N.N.M (SN1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Nguyên nhân ban đầu xác định, nạn nhân có thể do trong khi một mình đi bắt ong đã bị tai nạn, ngã từ trên ngọn cây xuống, bị dây bảo hộ thít vào bụng dẫn đến tử vong.

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