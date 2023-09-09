Xót xa: Tìm thấy thi thể người phụ nữ để xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông Thu Bồn tự tử

Đời sống 09/09/2023 13:54

Sau khi di chuyển lên giữa cầu Câu Lâu, người phụ nữ để lại xe đạp và trèo qua lan can, gieo mình xuống sông Thu Bồn tự tử.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, trưa ngày 9/9, ông Dương Phú Toàn - Chủ tịch UBND phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người phụ nữ nhảy cầu Câu Lâu cũ tự tử.

Xót xa: Tìm thấy thi thể người phụ nữ để xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông Thu Bồn tự tử - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể người phụ nữ nhảy cầu Câu Lâu cũ tự tử - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Trước đó, theo thông tin từ VTC news, khoảng 17h ngày 8/9, chị D.T.A. (38 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đạp xe đạp tới giữa cầu Câu Lâu cũ (nối phường Điện Phương và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) thì dừng lại. Sau đó, người phụ nữ này trèo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông Thu Bồn, mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền phường Điện Phương huy động phương tiện cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng vớt được thi thể chị A. đưa lên bờ và bàn giao cho người thân để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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