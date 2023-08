Phát hiện biểu hiện bất thường khi anh P.X.C bỏ lại xe máy, một số giấy tờ rồi trèo qua thành cầu Bính, ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận nam thanh niên.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều ngày 10/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng vừa kịp thời cứu người có ý định quyên sinh trên cầu Bính.

Trước đó, hồi 8h52 sáng 10/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, Tổ công tác số 3 – Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo phông đỏ, quần soóc, điều khiển xe máy biển kiểm soát 24S1 – 136.xx đi lên cầu Bính (phía địa phận quận Hồng Bàng).

Phát hiện biểu hiện bất thường khi anh P.X.C bỏ lại xe máy, một số giấy tờ rồi trèo qua thành cầu Bính, ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận nam thanh niên, lựa lời động viên, khuyên giải rồi đưa người này về trụ sở Công an phường Sở Dầu.

Tổ công tác số 3 – Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng khuyên giải và đưa anh P.X.C đi cấp cứu - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết, bản thân tên là P.X.C (SN 1988, quê quán Hà Nội), do buồn chuyện cá nhân nên anh C. đã uống một số lượng thuốc ngủ, sau đó đi xe máy lên cầu Bính định nhảy cầu quyên sinh.

Ngay khi nắm được sự việc, Tổ công tác nhanh chóng đưa anh C. vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Sau khi được bác sĩ điều trị, sức khỏe và tinh thần của anh P.X.C đã ổn định trở lại.

Nỗi đau người mẹ mất con 7 tháng tuổi sau khi gửi bảo mẫu: Phải dùng đến thuốc mới yên giấc, nhiều lần định tự tử để theo con Mỗi lần nhắc đến con trai bé trai N.B.K (7 tháng tuổi), chị H. đều không thể giữ được bình tĩnh. Phải một lúc lâu, chị mới lấy lại tinh thần kể lại mọi chuyện. Đó cũng là chuỗi ngày hành trình trong đau đớn người mẹ trải qua khi đi tìm công lý cho con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buon-chuyen-ca-nhan-nen-nghi-quan-nam-thanh-nien-uong-thuoc-ngu-roi-inh-nhay-cau-quyen-sinh-o-hai-phong-600610.html