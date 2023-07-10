Buồn chuyện cá nhân nên nghĩ quẩn, nam thanh niên uống thuốc ngủ rồi định nhảy cầu quyên sinh ở Hải Phòng

Đời sống 10/07/2023 19:42

Phát hiện biểu hiện bất thường khi anh P.X.C bỏ lại xe máy, một số giấy tờ rồi trèo qua thành cầu Bính, ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận nam thanh niên.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều ngày 10/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng vừa kịp thời cứu người có ý định quyên sinh trên cầu Bính.

Trước đó, hồi 8h52 sáng 10/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, Tổ công tác số 3 – Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo phông đỏ, quần soóc, điều khiển xe máy biển kiểm soát 24S1 – 136.xx đi lên cầu Bính (phía địa phận quận Hồng Bàng).

Phát hiện biểu hiện bất thường khi anh P.X.C bỏ lại xe máy, một số giấy tờ rồi trèo qua thành cầu Bính, ngay lập tức, Tổ công tác đã tiếp cận nam thanh niên, lựa lời động viên, khuyên giải rồi đưa người này về trụ sở Công an phường Sở Dầu.

 

Buồn chuyện cá nhân nên nghĩ quẩn, nam thanh niên uống thuốc ngủ rồi định nhảy cầu quyên sinh ở Hải Phòng - Ảnh 1
Tổ công tác số 3 – Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng khuyên giải và đưa anh P.X.C đi cấp cứu - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống
 

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, tại cơ quan công an, nam thanh niên cho biết, bản thân tên là P.X.C (SN 1988, quê quán Hà Nội), do buồn chuyện cá nhân nên anh C. đã uống một số lượng thuốc ngủ, sau đó đi xe máy lên cầu Bính định nhảy cầu quyên sinh.

Ngay khi nắm được sự việc, Tổ công tác nhanh chóng đưa anh C. vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Sau khi được bác sĩ điều trị, sức khỏe và tinh thần của anh P.X.C đã ổn định trở lại.

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