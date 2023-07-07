Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy và mảnh giấy ghi nội dung: 'Con xin lỗi mọi người. Kiếp người của con chỉ là sống tạm'.

Theo thông tin từ chuyên trang Gia đình & Xã hội, sáng 7/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tối qua.

Trước đó, đêm 6/7, đơn vị nhận tin báo của người dân về một vụ nhảy cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Dẫn tin từ báo Dân Trí, danh tính được xác định là N.H.L (SN 2003, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương).

Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy và mảnh giấy ghi nội dung: "Con xin lỗi mọi người. Kiếp người của con chỉ là sống tạm". Kèm theo còn có số điện thoại của người mẹ và một bức ảnh chân dung.

Tờ giấy và bức ảnh nam thanh niên để lại trước khi nhảy cầu - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến sáng ngày 7/7, ngư dân phát hiện nạn nhân nằm ở mép nước trong tình trạng kiệt sức nên đã cứu và đưa lên bờ.

Khai thác thông tin ban đầu, sau khi nhảy xuống sông, L. đã cố gắng bơi nhưng sau đó bị đuối sức, thả theo dòng nước. May mắn nạn nhân dạt vào bờ và được người dân phát hiện, cứu sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-20-tuoi-e-lai-manh-giay-kiep-nguoi-cua-con-chi-la-song-tam-roi-nhay-song-tu-tu-599561.html