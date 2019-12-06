Ý nghĩa ngày Giáng Sinh và những điều thú vị không phải ai cũng biết 

Lễ Giáng Sinh (còn gọi là Noel) được tổ chức bởi những người Kitô giáo để kỷ niệm ngày Chúa Giê-su ra đời ở xứ Judea (nước Palestine ngày nay). Theo thời gian, lễ Giáng Sinh càng linh đình và đến nay trở thành một ngày lễ quốc tế, gắn với hình ảnh cây thông, những món quà và ông già Noel.

Mỗi quốc gia đều có những cách tổ chức lễ Giáng sinh khác nhau, thể hiện nét đặc sắc riêng của quốc gia đó. Vậy Giáng Sinh là gì? Giáng Sinh vào ngày nào? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh như thế nào, nó được tổ chức ra sao? Không để bạn đợi lâu nữa, chúng tôi sẽ bật mí những điều thú vị về ngày Giáng Sinh và ý nghĩa ngày Giáng Sinh cho bạn ngay bây giờ.

Ngoài ra, trước Giáng Sinh là 4 tuần mùa Vọng và sau lễ là mùa Giáng Sinh kéo dài 12 ngày.

Ngày Giáng Sinh là 25 tháng 12, nhưng thường được tổ chức vào chiều tối ngày 24 tháng 12 vì theo lịch Do Thái, thời gian bắt đầu ngày mới là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Chính vì vậy, ngày 25 tháng 12 còn được gọi là “Lễ Chính Ngày” còn đêm 24 tháng 12 gọi là “Lễ Vọng”. Lễ Vọng thường thu hút nhiều người tham dự hơn. Riêng nhiều giáo hội Chính thống, giáo Đông phương như ở Nga, Gruzia, vì sử dụng lịch Julius nên ngày 7 tháng 1 mới là ngày Giáng Sinh của họ.

Ý nghĩa của lễ Giáng Sinh

Giáng Sinh là dịp quan trọng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Vào ngày này, mọi thế hệ trong gia đình quây quần bên nhau để ăn tối, trò chuyện vui đùa quanh cây thông Noel.

Đây cũng là ngày lễ của trẻ em, đặc biệt trong đêm Giáng Sinh, hầu hết trẻ em đều tin rằng những điều ước của mình sẽ thành hiện thực và ông già Noel sẽ mang quà cho chúng vào đêm Giáng Sinh.

Giáng Sinh cũng là ngày của hòa bình và tình yêu thương đồng loại. Đây là dịp người ta cảm thông và giúp đỡ những người cô đơn già yếu bệnh tật, những người bị bỏ rơi hoặc những người vô gia cư.

Ý nghĩa của các vật dụng trang trí trong Giáng Sinh

Vòng lá mùa vọng: Hình tròn của vòng lá tượng trưng cho tình yêu thương và sự sống vô tận của Chúa. Màu xanh là màu của niềm hy vọng Đấng cứu thế sẽ giúp con người thoát khỏi những khổ đau.

Vòng lá Vọng - Ảnh minh họa: Internet

Cây thông Noel: tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa. Thông là cây của sự sống, chính vì vậy mà rất nhiều người đặt một cây thông nhỏ được trang trí lộng lẫy trong nhà.

Cây thông noel - Ảnh minh họa: Internet

Ngôi sao Giáng Sinh: Theo truyền thuyết, vào khoảnh khắc Chúa Giê-su chào đời, bầu trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ dẫn đường cho ba vị vua tìm đến nơi Chúa sinh ra. Ngày nay, các cơ sở tôn giáo thường treo một ngôi sao ở vị trí trang trọng nhất để gợi nhớ truyền thuyết ấy.

Các vị vua đã theo ngôi sao tìm đến nơi Chúa Giê-su chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Những món quà Giáng Sinh: Là những thứ mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình yêu thương quý mến giữa gia đình và bạn bè, đặc biệt là của người lớn đối với trẻ em.

Giáng Sinh ở các nước trên thế giới

Giáng Sinh ở các quốc gia trên thế giới mang nhiều nét văn hóa đặc sắc. Sau đây bạn hãy cùng chúng tôi điểm sơ qua một số quốc gia nổi bật và tìm hiểu xem ở nước họ lễ Giáng Sinh được tổ chức như thế nào nhé!

Các nước ở châu Âu

Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, 25 và 26 tháng 12 là hai ngày nghỉ lễ chính thức có trả lương cho người lao động. Đối với người châu Âu nói chung, Giáng Sinh là dịp họp mặt gia đình, nhất là những người con, những người anh em đi làm xa có dịp về thăm nhà. Đây là lúc những người thân, bạn bè và hàng xóm cùng nhau chung vui trong không khí đầm ấm của tình yêu thương.

Sau khi kết thúc buổi thánh lễ vào chiều 24 tháng 12, thường mọi người sẽ tề tựu về nhà thưởng thức bữa tối gia đình. Lúc này đa số các đường sá thường vắng người, nhiều cửa hiệu sẽ đóng cửa. Đến nửa đêm họ sẽ tặng quà cho nhau. Sáng ngày 25 tháng 12, cả gia đình thường cùng nhau dự Thánh lễ ở nhà thờ.

Nhà thờ đêm Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nước Đức

Ở Đức, từ nửa sau ngày 24, cả ngày 25 và ngày 26 tháng 12 là những ngày nghỉ quốc gia có trả lương. Chỉ có nhà ga xe lửa và sân bay được phép hoạt động vào những ngày này, các cửa tiệm buôn bán khác sẽ không được phép mở cửa.

Chiều tối cho đến đêm 24 tháng 12 là khoảng thời gian nằm trong danh sách luật “Những ngày lễ yên lặng” (Stille tage). Tùy theo các bang khác nhau, các hoạt động khiêu vũ, làm ồn, tổ chức các sự kiện giải trí bên ngoài nhà,…sẽ bị cấm.

Đường sá vắng vẻ đêm Giáng sinh ở Đức - Ảnh minh họa: Internet

Hungary

Theo truyền thống, người Hungary sẽ ăn chay đến hết ngày 24 tháng 12 và vào ngày cuối cùng sẽ là bữa chay của cả gia đình được chuẩn bị đầy đủ các món táo, hạnh nhân, mật ong, tỏi, ngũ cốc, súp đậu nấu với bơ. Về sau, tục lệ ăn chay được nới lỏng hơn, người ta có thể thêm súp cá, bắp cải nhồi thịt vào bữa chay.

Bữa ăn chay ngày Giáng sinh ở Hungary - Ảnh minh họa: Internet

Theo phong tục người Hungary, trong suốt bữa tiệc bà chủ nhà sẽ không được rời khỏi bàn tiệc và mọi người đều đứng ăn, rơm được đặt dưới bàn để tưởng nhớ sự tích Chúa Giê-su ra đời trong máng cỏ.

Nga

Ông già Noel của Chính thống giáo Nga có vẻ ngoài tương tự như phiên bản phương Tây, nhưng ở Nga, ông già tuyết mặc áo màu xanh và có công chúa Tuyết theo giúp đỡ trao quà cho trẻ em. Với nhiều người Nga, Giáng Sinh thường được xem là dịp để nghỉ ngơi.

Ông già Noel và công chúa Tuyết trong dịp Giáng sinh ở Nga - Ảnh minh họa: Internet

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, Giáng Sinh không được xem là ngày nghỉ lễ chính thức. Vào dịp này, các phố xá được trang trí rất đẹp với nhiều cây thông, các siêu thị bày bán nhiều mặt hàng bánh kẹo, quà tặng. Đặc biệt, các đèn Illumination được trang trí ở các trung tâm lớn tại Tokyo.

Đèn Illumination được trang trí ở các trung tâm lớn tại Tokyo đêm Giáng sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tại Nhật Bản, một số nhân viên bán hàng thường hóa trang thành ông già Noel khi phục vụ. Các cửa hàng thường mở cửa đến 11h đêm, thậm chí làm việc cả ngày 31 tháng 12 và 1 tháng 1. Trai gái Nhật Bản thường tặng quà và tỏ tình nhau vào dịp này.

Ngoài ra, người Nhật thường tặng nhau những tấm thiệp trắng tượng trưng cho những bông hoa tuyết trong sạch. Người Nhật kiêng kỵ tặng nhau thiệp đỏ vì họ quan niệm chỉ những tờ cáo phó mới có màu đỏ.

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Giáng Sinh ở Việt Nam

Tại Việt Nam, Giáng Sinh không phải là ngày nghỉ lễ chính thức. Không khí đón Giáng Sinh ở Việt Nam rất nhộn nhịp, đặc biệt là các khu trung tâm, các công ty, doanh nghiệp, khu mua sắm. Những ngày này, người ta thường trang trí thông Noel với nhiều cặp chuông, dây giả tuyết, ngôi sao lấp lánh,…

Mọi người đi mua đồ trang trí cây thông Noel - Ảnh minh họa: Internet

Giáng Sinh ở Việt Nam là dịp trai gái cùng nhau hò hẹn “đi chơi lễ”. Giáng Sinh cũng là một phần ký ức tuổi thơ khó quên của người trẻ Việt Nam khi được ba mẹ dẫn đi "chơi Noel”.

Đêm Noel ở trung tâm thành phố lớn tại Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin bổ ích về Giáng Sinh và ý nghĩa ngày Giáng Sinh. Mong rằng sau khi đọc được bài viết, bạn đã có những kiến thức về ngày lễ lớn này. Chúc bạn sẽ có một mùa Giáng Sinh an lành bên người yêu, gia đình và bạn bè nhé!