Xe tải tông đuôi xe khách ở trạm thu phí cao tốc Vân Phong – Nha Trang, 13 người nhập viện

Tại khu vực Trạm Thu phí trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải đâm vào đuôi xe khách. Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách trên xe khách bị thương.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, tối 1/9, đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) xác nhận trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Theo Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, vào lúc 14h45 cùng ngày, tại km368+300 cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc địa phận thôn Đồng Mía (xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 36H-097.xx và xe tải biển kiểm soát 75C-085.xx.

Nguyên nhân ban đầu do xe tải không chú ý quan sát tông vào đuôi xe khách. Vụ tai nạn làm 2 hành khách bị sây sát, hiện đang kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nhận tin báo, Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đến hiện trường phân luồng giao thông, qua kiểm tra không phát hiện có nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế.

Theo thông tin báo Lao Động, chiều 1/9, thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, cho biết - đến 16h cùng ngày, đã đưa 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại khu vực Trạm Thu phí trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang về Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ảnh: Báo Lao Động. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhanh chóng kiểm tra và xác định vị trí chính xác, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, huy động 2 êkip cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các Trung tâm Y tế lân cận. Tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 đã phân loại, đánh giá, sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng và nhanh chóng đưa các nạn nhân về Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

