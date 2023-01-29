Trên địa bàn TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa xảy một ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô và người đi bộ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương ở gần cổng chùa Ba Vàng.

Theo thông tin báo An Toàn Giao Thông dẫn từ tin của cơ quan chức năng TP Uông Bí (Quảng Ninh): Chiều 29/1, trên địa bàn vừa xảy một ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô và người đi bộ khiến 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và 1 người bị đa chấn thương.

Cụ thể, khoảng 7h50 sáng 29/1(mùng 8 Tết), tại khu vực gần cổng chùa Ba Vàng thuộc phường Quang Trung, TP Uông Bí, chiếc xe chở khách BKS 98F-00247 do anh Nguyễn Quang Tiềm (SN 1989, trú tại xã Khám Lạng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) sau khi cho khách xuống thăm quan chùa Ba Vàng, lúc quay xuống vị trí đỗ xe đã mất lái và đâm vào một số du khách đang đi bộ.

Du khách hành hương lên chùa Ba Vàng (ảnh minh họa)

Hậu quả của vụ việc đã khiến ông Trần Văn Th. (SN 1936, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu; anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1976, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị đa chấn thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng của TP Uông Bí đã kịp thời có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tiết giao thông không để ách tắc kéo dài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Uông Bí phối hợp điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn làm 7 người thương vong ở Sơn La Trong số 18 người trên chiếc xe 29 chỗ gặp nạn (bao gồm cả lái xe) những người bị thương nhẹ đã được cho ra viện, chỉ còn một người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

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