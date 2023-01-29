4 pho tượng trị giá 300 triệu đồng ở chùa Bửu Minh, Gia Lai vừa bị mất trộm

Theo thông tin báo Pháp Luật, ngày 29-1, Hòa thượng Thích Giác Tâm, Trụ trì chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai), cho biết, chùa vừa xảy ra mất trộm bốn pho tượng trị giá 300 triệu đồng.

Chùa Bửu Minh.

Cụ thể, đêm 27-1 (Mùng 6 Tết Quý Mão), kẻ gian đột nhập vào chùa Bửu Minh trộm bốn pho tượng, gồm các tượng: Bổn Sư (chất liệu bằng đồng mạ, cao 1m20, ngang 60cm); Bổn Sư (gỗ hương, cao 90 cm, ngang 50 cm); Di Đà (gỗ mít cao 90 cm, ngang 50 cm) và tượng Bổn Sư (đồng kỵ, cao 40, ngang 25 cm).

Theo nhà chùa, kẻ gian lợi dụng đêm tối, đi từ cửa sau của chùa (hướng đồi chè) để trộm bốn pho tượng. Sau khi sự việc xảy ra, chùa đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Đồng thời, đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ cộng đồng quan tâm chia sẻ, mong lấy lại các pho tượng đã mất.

Tượng Bổn Sư và Di Đà.

Trao đổi với PLO, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, xác nhận thông tin chùa Bửu Minh bị mất bốn pho tượng là chính xác. Hiện, lượng lượng công an huyện đang tích cực điều tra, làm rõ.

Hai tượng Bổn Sư (đồng mạ, gỗ hương) bị mất. Ảnh: Chùa BM.

Được biết, chùa Bửu Nghiêm là ngôi chùa có bề dày lịch sử lâu đời ở Gia Lai, được xây dựng từ những năm 1935-1936, tọa lạc trên khu vực đồi chè tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh), cách trung tâm TP Pleiku khoảng 15 km về phía Bắc, Biển Hồ (Hồ Tơ Nưng) 1 km và cách núi lửa Chư Đăng Ya 6 km.

Chùa Bửu Minh có kiến trúc hiện đại, có một số di vật có giá trị về mặt nghệ thuật, niên đại cổ xưa.

Cách chùa không xa là hàng thông trăm tuổi, gắn liền với đồi chè thơ mộng… nơi đây trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút đông khách thập phương ghé thăm.

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