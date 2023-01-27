2 nhóm thiếu niên khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến trên Quốc lộ 10

Đời sống 27/01/2023 20:53

Nắm được thông tin trên mạng xã hội TikTok đang có hai nhóm thanh, thiếu niên từ TP Hải Phòng và TP Uông Bí hẹn hỗn chiến nên Công an TP Uông Bí đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an TP Hải Phòng phối hợp tuần tra kịp thời ngăn chặn.

 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến trên địa bàn trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tối 25/1 (mùng 4 Tết), Công an TP Uông Bí nắm được thông tin trên mạng xã hội TikTok đang có 2 nhóm thanh, thiếu niên từ TP Hải Phòng và TP Uông Bí hẹn đánh nhau. Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an TP Hải Phòng phối hợp tuần tra trên dọc tuyến Quốc lộ 10 qua địa bàn TP Uông Bí và Hải Phòng...

Quá trình tuần tra phát hiện nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 người điều khiển xe máy che biển số cầm theo gậy gộc, vỏ chai, đi từ hướng TP Hải Phòng sang và một nhóm mang theo chai lọ thủy tinh, dao, phớ tụ tập tại ven đường Quốc lộ 10, đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí.

2 nhóm thiếu niên khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến trên Quốc lộ 10 - Ảnh 1
Thông tin đăng tải trên mạng xã hội hẹn nhau hỗn chiến của nhóm thanh, thiếu niên do cơ quan chức năng nắm bắt được

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức rồ ga bỏ chạy. Tại Hải Phòng, các công an đã bắt giữ được 8 đối tượng, còn tại TP Uông Bí đã bắt giữ được 7 đối tượng cùng nhiều dao, phớ, vỏ chai thủy tinh.

2 nhóm thiếu niên khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến trên Quốc lộ 10 - Ảnh 2
Nhóm thanh, thiếu niên bị bắt giữ tại cơ quan chức năng

Tại cơ quan công an, bước đầu khai thác các đối tượng khai sinh năm 2005-2006 là người địa bàn TP Uông Bí. Nhóm đối tượng khai nhận do có xích mích trên mạng xã hội từ ngày mùng 3 Tết nên nhóm thanh, thiếu niên TP Hải Phòng hẹn tối mùng 4 Tết sang đánh nhau với số thanh niên TP Uông Bí trên địa bàn TP Uông Bí...

Hiện Công an TP Uông Bí đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệu tập những đối tượng liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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