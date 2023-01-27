Mùng 6 Tết, nam sinh lớp 9 nhảy cầu Chương Dương 

Đời sống 27/01/2023 17:40

Sau buổi học đầu tiên của năm mới, B.T. rủ bạn lên cầu Chương Dương tâm sự rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hồng.

 

Theo thông tin từ báo Pháo Luật. VN vào khoảng 13h10 ngày 27/1, tại cầu Chương Dương (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) hướng từ quận Long Biên sang quận Hoàn Kiếm đã xảy ra vụ nhảy cầu.

Nạn nhân là học sinh lớp 9 tên B.T (sinh năm 2008 ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau khi đi xe máy cùng bạn cùng trường tới khu vực trên đã bất ngờ trèo qua lan can cầu nhảy xuống.

Theo nhân chứng kể lại: Sau giờ tan học, 2 học sinh lớp 9 trường THCS L.Y, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là em B.T và N.N.D (cùng sinh năm 2008) rủ nhau lên cầu Chương Dương để B.T tâm sự về chuyện vừa bị người yêu bỏ.

Mùng 6 Tết, nam sinh lớp 9 nhảy cầu Chương Dương  - Ảnh 1
Hiện trường nam sinh lớp 9 gieo mình xuống sông Hồng.

Báo VTC.News dẫn lời em N.N.D, trước đó 1 ngày, nam sinh B.T đã kể về chuyện chia tay bạn gái và em này còn tự rạch tay. Ngày đầu tiên đi học, sau giờ tan lớp B.T rủ N.N.D điều khiển xe máy biển kiểm soát 29AB-248.xx lên cầu Chương Dương.

Đến khu vực giữa cầu nhịp T20N9, B.T dừng xe và nói muốn nhảy xuống sông Hồng để quên đi chuyện bị người yêu chia tay. Mặc cho bạn khuyên can và níu giữ nhưng B.T vẫn trèo qua lan can nhảy xuống.

Mùng 6 Tết, nam sinh lớp 9 nhảy cầu Chương Dương  - Ảnh 2
Hiện trường nam sinh lớp 9 gieo mình xuống sông Hồng.

Nhận được tin báo, Tổ công tác Cảnh sát giao thông phụ trách 2 đầu cầu Chương Dương, Công an phường Ngọc Lâm có mặt đưa nữ sinh N.N.D. về nơi an toàn và tổ chức trấn an. Công an quận Long Biên cũng cử xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công an quận Long Biên cũng cử xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm nạn nhân B.T trên dòng nước lạnh chảy xiết. Cơ quan chức năng cũng liên lạc gia đình  học sinh để cùng phối hợp giải quyết.

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