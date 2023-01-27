Tạm giữ hình sự em trai dùng xăng đốt khiến anh trai tử vong vì không dọn nhà ngày Tết

Đời sống 27/01/2023 13:45

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán tại thôn Phúc Lương, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên xảy ra vụ án em trai dùng xăng đốt khiến anh trai bị bỏng nặng.

 

Theo thông tin từ báo VietNam.Net, đại diện VKSND huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho biết cơ quan chức năng huyện đang tạm giữ hình sự Lục Văn Tập để xử lý.

Theo thông tin từ Zing.News, Đại diện VKSND huyện Trấn Yên cũng cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc người anh đi uống rượu từ tối trước đó khi về nhà đã ném bát đĩa làm vỡ ra nhà. Đến trưa hôm sau, người em thấy vậy đã yêu cầu người anh phải dọn dẹp, nhưng người anh không làm dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Thông tin ban đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 22/1 giữa Lục Văn Tập (SN 1995) và anh trai là Lục Văn S. (SN 1985).

Tạm giữ hình sự em trai dùng xăng đốt khiến anh trai tử vong vì không dọn nhà ngày Tết - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: VKSND huyện Trấn Yên).

Do nóng giận, thiếu kiềm chế, Tập đã đi mua 2 lít xăng về nhà và tiếp tục yêu cầu anh trai Lục Văn S. phải dọn bát đĩa bị vỡ nếu không sẽ tưới xăng đốt.

Tập đã tưới chai xăng lên chăn người anh trai đang đắp. Lửa cháy nhưng S. không bị ảnh hưởng. Tập tiếp tục yêu cầu anh trai phải dọn bát đĩa đã làm vỡ trên nền nhà, nhưng người anh không dọn. Tập lấy ca xăng hắt vào người anh trai rồi bật lửa đốt khiến anh S. bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, người thân trong gia đình đã dập lửa và đưa S. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Trấn Yên đã có mặt, tiến hành điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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