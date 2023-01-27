Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát chiều Mùng 5 Tết

Đời sống 27/01/2023 12:57

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ chồng đâm vợ trọng thương rồi tự sát.

 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, chiều 26-1, người dân tại khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho phát hiện Trịnh Minh Biền (sinh năm 1989, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) dùng dao rượt đuổi vợ là chị P. T. K. T (sinh năm 1992, ngụ khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho).

Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP Mỹ Tho đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát chiều Mùng 5 Tết - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV - Pháp Luật

Dẫn theo thông tin từ báo Giao Thông, vào khoảng 17h30 ngày 26/1, anh Biền chạy xe máy đậu trước sân nhà vợ là chị Phạm Thị Kiều T. (31 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) sau đó bước vào bên trong để giải quyết mâu thuẫn chuyện vợ chồng xảy ra nhiều ngày trước và trong thời điểm Tết Nguyên đán.

Khoảng 10 phút sau thì hai bên lớn tiếng cự cãi, lập tức anh Biền ra xe máy mở cốp lấy một con dao để sẵn lao vào chém vợ. Chị Kiều T. hoảng sợ bỏ chạy đến khu vực đường Nguyễn Quân thuộc khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho nhưng bị chồng chặn lại. Không chút do dự, Biền vung dao đâm, chém chị T. nhiều nhát gây thương tích nặng ngã xuống lộ bất tỉnh.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát chiều Mùng 5 Tết - Ảnh 2
Khu vực hiện trường vụ án (Ảnh: Giao Thông)

Lo sợ bị bắt, nghi phạm chạy sâu vào trong hẻm cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người, đồng thời tự cắt cổ để tìm cái chết.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng máu ra nhiều Biền đã tử vong trước khi vào bệnh viện, chị T. đang được bác sĩ khẩn trương phẫu thuật, điều trị vết thương.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Biền tử vong do mất máu cấp. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể Biền cho gia đình lo hậu sự.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng.

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