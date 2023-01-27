Triệu tập người đàn ông say rượu 'xin' tổ công tác 141 'tha' cho người đang bị xử lý nồng độ cồn

Đời sống 27/01/2023 20:30

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã triệu tập ông N.Đ.N. (SN 1963, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi lớn vào khu vực chốt kiểm soát trên phố Phan Đình Phùng tối mùng 2 Tết.

 

Theo thông tin báo An Ninh Thủ Đô, vào khoảng 22h ngày 24 - 1 (tối mùng 2 - Tết Nguyên đán Quý Mão, Tổ công tác Y2/141 Công an thành phố làm nhiệm vụ trên phố Phan Đình Phùng đã dừng ô tô do anh N.V.N (SN 1983) ở quận Hoàn Kiếm điều khiển.

Triệu tập người đàn ông say rượu 'xin' tổ công tác 141 'tha' cho người đang bị xử lý nồng độ cồn - Ảnh 1
Người đàn ông gây rối tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Sau hơn một giờ kiên trì tuyên truyền, giải thích của lực lượng chức năng, người lái xe mới chịu chấp hành đo nồng độ cồn. Theo đó, kết quả vi phạm được ghi nhận là 0,394 miligram/lít khí thở.

Đáng chú ý, một người đàn ông khác là ông N.Đ.N. cũng tiến về chốt đo nồng độ cồn và tự nhận là “chú” của tài xế N.T.T. Sau khi xin bỏ qua vi phạm không được, ông N. dùng lời lẽ thô tục chửi lớn vào khu vực chốt kiểm soát, cảnh sát sau đó phải dùng biện pháp đưa người này rời khỏi khu vực kiểm tra. 

 Sau khi xin bỏ qua vi phạm không được, người đàn ông này đã dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm với lực lượng làm nhiệm vụ, buộc lực lượng chức năng phải dùng biện pháp đưa người này rời khỏi khu vực kiểm tra.

Dẫn theo thông tin báo VTC.VN, đến chiều 27/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã triệu tập ông N.Đ.N. (SN 1963, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Triệu tập người đàn ông say rượu 'xin' tổ công tác 141 'tha' cho người đang bị xử lý nồng độ cồn - Ảnh 2
Ông N. tại cơ quan công an.

Tại trụ sở công an, ông N.Đ.N. khai nhận ngày mùng 2 Tết đã sử dụng rượu bia và trong tình trạng say xỉn. Khi thấy tài xế N.T.T. bị xử phạt nên ông N. bức xúc, lao về phía chốt kiểm soát. Người đàn ông này cũng cho rằng không có ý định xúc phạm cá nhân cụ thể nào phía trong chốt 141.

Công an phường Quán Thánh cho hay cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý ông N.Đ.N. theo quy định.

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