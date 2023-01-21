Truy bắt người chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch tối 29 Tết

Đời sống 21/01/2023 19:30

Sau một lúc cãi vã, nghi phạm đã dùng dao bấm lao vào đâm liên tiếp vào ngực, đùi, chân của vợ. Vụ việc khiến nạn nhân bị đa thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Theo thông tin từ báo VietNam.Net, chiều nay (21/1), Công an TP Buôn Ma Thuột vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch tối 29 Tết.

Truy bắt người chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch tối 29 Tết - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, khoảng 21h45 phút ngày 20/1, do mâu thuẫn vợ chồng nên N.H.T và vợ là chị N.T.T.T (trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra cãi vã. Sau đó N.H.T đã dùng dao bấm lao vào đâm nhiều nhát vào đùi, chân, ngực của chị N.T.T.T. Sau khi đâm vợ, N.H.T. đã bỏ trốn khỏi nhà.

Đối tượng N.H.T. dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào vợ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Truy bắt người chồng dùng dao đâm vợ nguy kịch tối 29 Tết - Ảnh 2
Cơ quan chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường

Hiện tại đối tượng T. sau khi gây ra vụ việc đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc nên đưa chị N.T.T.T vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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