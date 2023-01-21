Trong lúc hỏi nợ, đôi bên xảy ra mâu thuẫn khiến 2 chị em gái (ngụ xã Hòa Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị đánh chấn thương khi đến nhà “con nợ” hỏi nợ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 21.1, thông tin từ UBND xã Hưng Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, Công an xã Hưng Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an H.Hậu Lộc điều tra, làm rõ vụ 2 chị em gái bị đánh chấn thương khi đến nhà “con nợ” hỏi nợ.

Theo thông tin từ UBND xã Hưng Lộc, vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 18.1, tại gia đình bà L. (ở khu vực chợ Mành, xã Hưng Lộc).

Thời điểm trên, chị B.T.N (42 tuổi) và em gái là chị B.T.M (31 tuổi, ngụ cùng thôn Tam Hòa, xã Hòa Lộc) đến gia đình bà L. hỏi nợ tiền bán hải sản (gia đình bà L. mua hải sản và nợ tiền chị N.).

Chị N. bị đánh chảy máu trên mặt (Nhân vật cung cấp)

Trong lúc hỏi nợ, bà L. cho rằng chị M. dùng điện thoại livestream việc bà nói chuyện với chị N. để nói xấu trên mạng xã hội, nên bà L. có hành động giật điện thoại, đánh chị M. Tiếp đó, các con bà L. dùng mũ bảo hiểm, và chân tay đánh 2 chị em chị N. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an xã Hưng Lộc có mặt tại hiện trường.

Chị N. sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP.Thanh Hóa) chữa trị, phải khâu 5 mũi do rách môi và bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể (đã xuất viện ngày 20.1). Riêng chị M. bị bầm nhẹ, không phải nhập viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hưng Lộc lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời đang trưng cầu giám định sức khỏe các nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Do mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng tấn công tài xế đang lái xe buýt chở khách Công an thị xã Hương Thủy đang điều tra làm rõ vụ liên quan mâu thuẫn giữa 2 đối tượng với tài xế xe buýt xảy ra vào chiều 20-1 trên địa bàn xã này.

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