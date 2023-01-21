Đêm 29 Tết, CSGT đưa ông cụ đạp xe lạc vào cao tốc về nhà an toàn

CSGT tuần tra kiểm sát trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình đã phát hiện và giúp đỡ cụ ông đạp xe lạc trên cao tốc về với gia đình.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 21/01, Đội TTKSGTĐB cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn TTKSGT đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3) thông tin, đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, kịp thời đưa cụ ông về nhà an toàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình. Theo đó, hồi 21h30 phút ngày 20/01 (tức 29 Tết) Đội 3 trong quá trình TTKS cơ động trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, đến Km 228 (địa phận thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) Đội 3 đã phát hiện có 01 cụ ông đi xe đạp trên cao tốc….

01 xe ô tô đầu kéo đã dừng lại và phối hợp với tổ CSGT đưa xe và người lên xe CSGT. Cùng thời điểm đó có một xe ôtô đầu kéo đã dừng lại và phối hợp với tổ Cảnh sát giao thông đưa xe và người lên xe Cảnh sát giao thông. Sau khi tìm hiểu thông tin, được biết, cụ ông tên là Tô Văn Lục, 68 tuổi, ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ông Lục cho biết mình đạp xe đi chơi trong thôn nhưng do trời tối và không nhớ đường về lên đi vào đây và không biết mình đang ở đâu. Ông không có điện thoại và cũng không nhớ số điện thoại của người thân nên cứ thế đi.

Một số hình ảnh cụ ông đạp xe lạc trên cao tốc được CSGT giúp đỡ về với gia đình. Sau đó, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và liên hệ với Công an xã Minh Tân để liên lạc với gia đình đưa ông Lục về với gia đình. Khi Công an xã Minh Tân liên hệ người nhà của cụ ông cho biết, cụ ông đạp xe đi từ chiều không thấy về gia đình con cháu đã nhờ hệ thống loa phát thanh của xã để thông báo và mọi người đang chia nhau đi tìm nhưng chưa có kết quả thì nhận được tin từ các đồng chí Công an. Gia đình ông Lục sau khi biết và đến đón ông đã vô cùng xúc động, cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện và đưa ông về đến nhà an toàn. Cụ ông Tô Văn Lục được Cảnh sát giao thông giúp đỡ đưa về nhà trong đêm tối. Ảnh: Cục CSGT “Nếu ông cứ đạp xe đạp đi trên cao tốc trong trời tối thế này, không biết hậu quả sẽ ra sao, may mắn mà được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời giúp đỡ” - con trai ông Lục xúc động chia sẻ.

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