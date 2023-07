Đêm 29 Tết, CSGT đưa ông cụ đạp xe lạc vào cao tốc về nhà an toàn

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 21/01, Đội TTKSGTĐB cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn TTKSGT đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3) thông tin, đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, kịp thời đưa cụ ông về nhà an toàn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ông Lục cho biết mình đạp xe đi chơi trong thôn nhưng do trời tối và không nhớ đường về lên đi vào đây và không biết mình đang ở đâu. Ông không có điện thoại và cũng không nhớ số điện thoại của người thân nên cứ thế đi.

Một số hình ảnh cụ ông đạp xe lạc trên cao tốc được CSGT giúp đỡ về với gia đình.

Sau đó, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và liên hệ với Công an xã Minh Tân để liên lạc với gia đình đưa ông Lục về với gia đình. Khi Công an xã Minh Tân liên hệ người nhà của cụ ông cho biết, cụ ông đạp xe đi từ chiều không thấy về gia đình con cháu đã nhờ hệ thống loa phát thanh của xã để thông báo và mọi người đang chia nhau đi tìm nhưng chưa có kết quả thì nhận được tin từ các đồng chí Công an.

Gia đình ông Lục sau khi biết và đến đón ông đã vô cùng xúc động, cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện và đưa ông về đến nhà an toàn.

Cụ ông Tô Văn Lục được Cảnh sát giao thông giúp đỡ đưa về nhà trong đêm tối. Ảnh: Cục CSGT

“Nếu ông cứ đạp xe đạp đi trên cao tốc trong trời tối thế này, không biết hậu quả sẽ ra sao, may mắn mà được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời giúp đỡ” - con trai ông Lục xúc động chia sẻ.