Do mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng tấn công tài xế đang lái xe buýt chở khách

Đời sống 21/01/2023 14:30

Công an thị xã Hương Thủy đang điều tra làm rõ vụ liên quan mâu thuẫn giữa 2 đối tượng với tài xế xe buýt xảy ra vào chiều 20-1 trên địa bàn xã này.

 

Theo thông tin của báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 21-1 xác nhận có sự việc tài xế xe buýt đang chở 30 hành khách khách bị 2 đối tượng dùng dây xích đánh vào đầu nên thả vô lăng khiến xe mất lái. Hiện tại công an thị xã Hương Thủy đang điều tra làm rõ vụ liên quan mâu thuẫn giữa 2 đối tượng với tài xế xe buýt xảy ra vào chiều 20-1 trên địa bàn xã này.

Do mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng tấn công tài xế đang lái xe buýt chở khách - Ảnh 1
Hiện trường chiếc xe buýt lật nghiêng (Ảnh: Người Lao Động)

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó với tài xế xe buýt là anh Nguyễn Hùng C. (SN 1982; trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nên vào chiều 20-1, đối tượng Nguyễn Văn T. (SN 1993; trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) rủ Nguyễn Sỹ S. đến ngã ba đường tránh thuộc địa bàn xã Thuỷ Phù, đóng giả hành khách để lên xe buýt.

Do mâu thuẫn từ trước, 2 đối tượng tấn công tài xế đang lái xe buýt chở khách - Ảnh 2
Hai đối tượng sau khi bị bắt (Ảnh: Người Lao Động)

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi anh C. điều khiển xe buýt từ TP Huế lưu thông đến ngã ba đường tránh rẽ về hướng xã Vinh Hiền thì T. và S. lên xe rồi bất ngờ dùng sợi dây xích đánh vào anh C.. Tại thời điểm này, trên xe buýt do anh C. điều khiển có khoảng 30 hành khách, do bị đánh bất ngờ nên anh C. đã thả vô lăng để ôm đầu khiến xe mất lái lao vào mương nước bên đường và lật nghiêng.

Ngay sau đó, T. và S. bỏ chạy thì bị hành khách và người dân vây bắt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

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