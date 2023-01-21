Một thiếu niên 15 tuổi được tìm thấy sau 6 ngày thất lạc trong rừng

Đời sống 21/01/2023 15:30

UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thiếu niên 15 tuổi sau 6 ngày thất lạc trong rừng.

 

Theo báo Pháp Luật, ngày 21-1, ông Trịnh Minh Dương, Chánh văn phòng UBND huyện Kông Chro (Gia Lai), cho biết Công an huyện Kông Chro phối hợp với Công an huyện Ia Pa đã tìm kiếm và đưa cháu Đinh Thên (15 tuổi, ngụ làng Tkắt, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro) về nhà an toàn sau sáu ngày thất lạc trong rừng.

Vụ việc này, UBND huyện Kông Chro đã có báo cáo nhanh lên UBND tỉnh Gia Lai và Thường trực Huyện ủy Kông Chro.

Hôm sau, phát hiện em Đinh Thên bị thất lạc nên gia đình báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương triển khai cho các lực lượng của xã cùng với nhân dân loàng Tkăt tìm kiếm. Bên cạnh đó, thông báo cho các xã lân cận tìm kiếm.

Một thiếu niên 15 tuổi được tìm thấy sau 6 ngày thất lạc trong rừng - Ảnh 1
Em Đinh Thên (Ảnh: Pháp Luật)

Ông Dương cho hay: “Khoảng 9 giờ 30 ngày 20-1, lực lượng công an đã tìm thấy cháu Đinh Thên tại một nhà rẫy của người dân trong rừng cách trung tâm xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa 18 km. Cháu Thên được một người dân cho ăn, ở lại tại đây. Sức khoẻ của em bình thường.

Trước đó, ngày 15-1, cháu Đinh Thên cùng anh trai đi lên rẫy ở xã Đắk Kơ Ning, (huyện Kông Chro) đặt bẫy chuột thì bị lạc. Sau đó, gia đình đã báo lực lượng chức năng xã Đắk Kơ Ning và huyện Kông Chro tổ chức đi tìm kiếm.

Một thiếu niên 15 tuổi được tìm thấy sau 6 ngày thất lạc trong rừng - Ảnh 2
Lực lượng công an tìm thấy cháu Đinh Thên và đưa về nhà an toàn (Ảnh: Pháp Luật)

Đồng thời, Công an huyện Kông Chro cũng phối hợp với Công an huyện Ia Pa mở rộng tìm kiếm và thông báo trong toàn thể nhân dân, đặc biệt là ở các xã giáp ranh huyện Kông Chro.

Đến sáng 20-1, Công an xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) nhận được tin báo của người dân phát hiện một cháu bé ở khu vực rừng thuộc thôn Dlai Bầu (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) có đặc điểm giống cháu Thên thất lạc.

Ngay lập tức, lực lượng công an đã vào rừng để tìm kiếm, đưa cháu Thên về an toàn. Được biết, gia đình cháu Thên có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố nuôi sáu anh em.

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