Cứu hộ thành công nam phượt thủ rơi xuống đèo Hải Vân 5 ngày

Trung tâm Chỉ huy 114 của Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về trường hợp nam thanh niên bị nạn lúc 22 giờ 20 phút ngày 28-1. Nam nạn nhân 27 tuổi bị rơi xuống vực sâu khi đi phượt một mình trên đèo Hải Vân, được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.

Theo thông tin của báo VTC.VN, vào lúc 22h17 ngày 28/1 (mùng 7 Tết), Trung tâm chỉ huy 114 Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin nam thanh niên Bùi Xuân Huy (trú TP HCM) đã rơi xuống hố sâu ở bãi Sủng Cỏ khi đi phượt một mình bốn ngày trước.

Theo thông tin ban đầu nạn nhân đi phượt một mình, khi đến bãi Sủng Cỏ thuộc đèo Hải Vân thì rơi xuống hố sâu, bị thương nặng. Vị trí thanh niên bị nạn cách xa trục đường chính, địa hình hiểm trở.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân về cầu cảng Sông Hàn (Ảnh: VTC.VN)

Nạn nhân đã tự tìm cách lên khỏi hố sâu nhưng bất thành, thức ăn dần cạn kiệt giữa tiết trời mưa, rét. Tối 28/1, Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện cho gia đình ở TP HCM báo tin. Gia đình sau đó gọi điện thoại cho công an Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Liên Chiểu đã huy động một xe chuyên dụng và 10 chiến sĩ di chuyển lên đèo Hải Vân, tìm đường ra khu vực bãi Sủng Cỏ để tìm kiếm nạn nhân. Lúc này, Đà Nẵng tiếp tục có mưa và trời giá lạnh.

Cảnh sát Đà Nẵng cho nạn nhân ăn mì tôm chống đói, khi tìm thấy anh này sau 5 ngày gặp nạn. Ảnh: Hoài Hà (VnExpress)

Khoảng 1h50 sáng ngày 29/1, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy biển TP HCM do nạn nhân bỏ lại trên đường quốc phòng, cách trục đường chính của đèo khoảng 5,5 km.

Do địa hình hiểm trở, đến 4h30 sáng, một tổ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Bộ đội Biên phòng sử dụng ca nô để tiếp cận vị trí nạn nhân theo đường biển.

Đến khoảng 5h sáng, nạn nhân được đưa ra khỏi vị trí gặp nạn, chuyển về cầu cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) để lực lượng y tế cứu chữa.

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