Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm?

Đời sống 01/10/2023 19:56

Vụ tài xế xe Thành Bưởi vượt ẩu gây tai nạn làm 5 người tử vong hiện đang được điều tra và làm rõ. Đặc biệt thông tin nam tài xế đang bị tước bằng 3 tháng nhưng vẫn được công ty phân công cầm lái xe, gây tai nạn. Vậy chủ hãng xe phải chịu trách nhiệm ra sao?

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 1/10, tài xế xe Thành Bưởi Hoàng Văn Tính, khai với cơ quan chức năng lúc gây tai nạn anh đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng vì vi phạm tốc độ. Bị giam bằng lái nhưng Tính vẫn được hãng xe Thành Bưởi phân công cầm lái, sau đó gây ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong trên quốc lộ 20.Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 1/10, tài xế xe Thành Bưởi Hoàng Văn Tính, khai với cơ quan chức năng lúc gây tai nạn anh đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng vì vi phạm tốc độ. Bị giam bằng lái nhưng Tính vẫn được hãng xe Thành Bưởi phân công cầm lái, sau đó gây ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong trên quốc lộ 20.

Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm? - Ảnh 1
Xe giường nằm Thành Bưởi được đưa về trụ sở công an huyện Định Quán phục vụ điều tra. Ảnh Báo Dân Trí.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tính (37 tuổi) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định sẽ mở rộng điều tra vụ việc, các cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. 

Vậy với việc phân công tài xế đang bị tước giấy phép lái xe, hãng xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên hay không?

Luật sư Đoàn Hữu Sơn, Đoàn luật sư TPHCM, chia sẻ trên báo Dân Trí cho biết, với trường hợp này hãng xe Thành Bưởi là chủ sở hữu phương tiện, nên cơ quan chức năng hoàn toàn có cơ sở để xem xét trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường các thiệt hại theo quy định pháp luật.

Về chế tài, nhà xe có thể bị xem xét xử phạt hành chính do giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Với hành vi này, mức phạt từ 8 đến 12 triệu đồng theo quy định tại Điểm h Khoản 8 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm? - Ảnh 2
Vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ khiến 4 người chết ban đầu, bệnh viện xác nhận thêm một nạn nhân đã tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Luật sư Sơn cho rằng, nếu chủ xe là pháp nhân công ty sẽ không phải là chủ thể của tội Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Vấn đề này căn cứ vào Điều 76, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên đối với cá nhân có thẩm quyền về kỹ thuật của phương tiện, hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Luật sư Sơn cho biết căn cứ Điều 4, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, trước khi người lái xe vận chuyển hành khách, người điều hành vận tải phải kiểm tra các giấy phép cần thiết như giấy phép người lái xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; giấy vận tải…

Luật sư Sơn phân tích thêm, trong vụ tai nạn này, hãng xe Thành Bưởi là chủ xe nên cơ quan chức năng sẽ xem xét liên đới trong việc bồi thường trách nhiệm dân sự và xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Vụ tai nạn này cơ quan chức năng không thể xem xét trách nhiệm hình sự với hãng xe Thành Bưởi vì chủ xe là pháp nhân công ty. Trách nhiệm hình sự trong vụ này chỉ xem xét đối với tài xế và nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý điều động tài xế, và phương tiện.

Như thông tin báo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách biển số 50F-004.83 của nhà xe Thành Bưởi chở theo 34 hành khách trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Khi đến km48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính chạy xe vượt bên trái xe tải biển số 60C-345.13 đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn tài xế vượt ẩu 5 người tử vong: Chủ xe Thành Bưởi có phải chịu trách nhiệm? - Ảnh 3
Vụ tai nạn có thêm 1 người tử vong, tổng số là 5 người đều là hành khách khác trên xe 16 chỗ. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Tuy nhiên, trong lúc vượt, đầu xe giường nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó, xe khách lấn qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển chở theo 9 hành khách.

Cú tông mạnh khiến anh Cảnh và 3 người khác chết tại chỗ, 5 hành khách khác trên xe 16 chỗ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an huyện Định Quán điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: 2 xe khách tông nhau, 4 người chết, nhiều người bị thương

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Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 khiến 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương. Khu vực xảy ra tai nạn gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.

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