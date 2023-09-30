Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 khiến 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương. Khu vực xảy ra tai nạn gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.

Theo báo Dân Việt đưa tin, thông tin ban đầu từ UBND xã Đa Kai, huyện Đức Linh cho biết, rạng sáng 30/9, xe khách của nhà xe Hải Đăng ở xã Sùng Nhơn (Đức Linh) vận chuyển hành khách từ xã Mê Pu – Đa Kai đi hướng Phương Lâm (Đồng Nai) theo hành trình lên TP.HCM.

Ôtô khách Hải Đăng và Thành Bưởi làm 4 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt.

Khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thì xe này xảy ra va chạm với một xe khác khiến 4 người tử vong, trong đó có 1 tài xế ở xã Mê Pu huyện Đức Linh.

Theo báo Thanh Niên thông tin chi tiết, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết (3 nam, một nữ) và 5 người bị thương nặng, trong đó có tài xế và hành khách trên xe. Ảnh: VNExpress.

Khi đến km 48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 chạy chiều ngược lại.

Sau cú tông mạnh, xe khách giường nằm đẩy xe 16 chỗ vào lề đường bên trái. Hai xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng huyện Đức Linh (Bình Thuận) khẩn cấp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các nạn nhân.

Tạm giữ tài xế xe chở rác gây tai nạn trong vụ cha ôm thi thể con 6 tuổi tử vong bên đường Từ hình ảnh camera ghi lại cho thấy người phụ nữ đi sát lề đường nhưng vẫn bị xe chở rác vượt ẩu va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng vào ngày 11/9 vừa qua.

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