Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 khiến 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương. Khu vực xảy ra tai nạn gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.
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Theo báo Dân Việt đưa tin, thông tin ban đầu từ UBND xã Đa Kai, huyện Đức Linh cho biết, rạng sáng 30/9, xe khách của nhà xe Hải Đăng ở xã Sùng Nhơn (Đức Linh) vận chuyển hành khách từ xã Mê Pu – Đa Kai đi hướng Phương Lâm (Đồng Nai) theo hành trình lên TP.HCM.
Khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thì xe này xảy ra va chạm với một xe khác khiến 4 người tử vong, trong đó có 1 tài xế ở xã Mê Pu huyện Đức Linh.
Theo báo Thanh Niên thông tin chi tiết, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 50F-004.83 chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng.
Khi đến km 48, đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 chạy chiều ngược lại.
Sau cú tông mạnh, xe khách giường nằm đẩy xe 16 chỗ vào lề đường bên trái. Hai xe biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng huyện Đức Linh (Bình Thuận) khẩn cấp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các nạn nhân.