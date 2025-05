Lãnh đạo huyện Đak Đoa cho hay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, dư luận địa phương có nhiều lời bàn tán. Nhưng để xác định chính xác nguyên nhân, chính quyền địa phương đang chờ kết quả điều tra từ phía Công an tỉnh Gia Lai.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm phục vụ điều tra, thi thể 3 mẹ con đã được bàn giao cho gia đình để khâm liệm vào chiều nay, việc an táng sẽ diễn ra vào sáng 5/5.

Theo ông Hồ Đức Viễn, trưởng thôn 5, xã Ia Băng, nhìn chung gia đình sống hòa đồng với xóm làng, các sinh hoạt xóm giềng diễn ra bình thường. Nhưng lâu nay hai vợ chồng hay có xích mích, cãi vã.

Đêm trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, hai vợ chồng có gây gỗ, đập phá đồ đạc. Người vợ đập con heo đất, còn người chồng đập phá giàn hoa lan trước nhà. Đến sáng 3-5, người chồng chở 2 con nhỏ đi gửi trẻ rồi ra xưởng gỗ làm như bình thường, 2 người con lớn cũng đi làm như mọi ngày.

Dạo trước người vợ cũng đi làm gỗ nhưng gần đây đau ốm, bị thương một bên mắt nên không làm việc được, nghỉ ở nhà. Sáng hôm qua, người vợ đi đón 2 con từ nhà trẻ về cho đi ăn, sau đó đưa về nhà và đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Ông Viễn cho hay đêm qua khi công an mổ tử thi, ông được mời chứng kiến và ký vào biên bản. Thông tin sơ bộ ghi nhận người vợ chết do ngạt thở, còn trong dạ dày 2 đứa con có dấu hiệu xuất huyết.

Ngày 4/5, nhiều xóm giềng tới gia đình phụ giúp lo ma chay cho 3 mẹ con tại thôn 5, xã Ia Băng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h ngày 3/5, chị H.T.Y.Nh. (23 tuổi) và chị H.L.N. (20 tuổi, đều trú tại thôn 5, xã la Băng) đi làm về thì thấy cửa nhà đóng kín, khoá bên trong, trước sân có xe máy của mẹ đẻ là bà C.T.K.Th. (45 tuổi).

Nhìn quanh, chị N. thấy ở gần võng ngoài sân có một số hộp sữa đang uống dở nên cùng em gái gọi cửa nhưng không ai trả lời. Lại gần nhìn qua khe cửa nhà bếp, chị N. thấy mẹ đang trong tư thế treo cổ nên cả hai dùng búa phá cửa để vào.

Khi vào đến vị trí bà Th. treo cổ, chị N. nhìn sang bên giường thì thấy hai em ruột là H.Y.T. (6 tuổi) và H.A.Nh. (5 tuổi) nằm ngửa bất động ở trên giường, trên miệng 2 em sủi bọt mép màu trắng. Thấy mẹ và 2 em đã chết, chị N. đã đến Công an xã la Băng để trình báo. Sau đó, Công an xã Ia Băng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai lấy lời khai những người có liên quan.

Được biết, thời gian gần đây, giữa bà Th. và chồng thường hay xích mích, cãi vã.

Sáng hôm xảy ra vụ việc đau lòng, cháu H.Y.T. và em ruột H.A.Nh. được cho đi nhà trẻ ở cùng thôn. Đến 8h11 cùng ngày thì bà Th. đến đón về và xảy ra vụ việc.