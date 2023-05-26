Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, nếu truy xét về nhiều phương diện, ban quản lý khu du lịch có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, về vụ chết người khi tham gia trải nghiệm bắt ngao ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy, dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cần phải xác minh rõ lỗi của vụ việc xuất phát từ nguyên nhân nào và từ bên nào? Nếu khu du lịch có vi phạm lỗi, sẽ có mức chế tài hợp lý. Tại trang thông tin điện tử của Vườn quốc gia Xuân Thủy có đăng tải rõ các loại hình phục vụ du lịch - Ảnh: báo Dân Trí Trường hợp 1: Nếu xác định ban quản lý đã có những hành vi vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, tùy thuộc vào kết quả xác minh, mức phạt cao nhất có thể áp dụng sẽ lên tới 50 triệu đồng.

Trường hợp 2: Do hậu quả chết người đã xảy ra trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh, xác định hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch của ban quản lý có phải là nguyên nhân dẫn tới hậu quả chết người hay không. Nếu xác định có mối quan hệ nhân quả giữa lỗi vi phạm trong quản lý với hậu quả làm 2 người tử vong, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra, xử lý theo quy định.

Phía Luật sư cũng cho biết thêm, các khu du lịch trải nghiệm, khu nông trại farm và các khu du lịch tương tự như vườn Quốc gia Xuân Thủy thường được xếp vào loại hình du lịch sinh thái. Điểm thu hút khách du lịch của loại hình này là tạo ra trải nghiệm độc đáo cho du khách thông qua việc tham gia vào các hoạt động tương tác với thiên nhiên, văn hóa địa phương, và đôi khi tham gia vào các hoạt động nông nghiệp hoặc chăn nuôi. Trụ sở Vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định - Ảnh: báo Giao Thông Tuy nhiên, để vận hành kinh doanh, các khu du lịch cần tuân thủ các quy định pháp luật về du lịch quy định tại các Điều 26 và 29 Luật này về điều kiện công nhận khu du lịch và quản lý khu du lịch. Nếu được xác định có hành vi không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch và không đáp ứng những điều kiện đã nêu Điều 29 Luật Du lịch năm 2017 thì có thể bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP. Mức chế tài là phạt 5-10 triệu đồng. Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước đó, vào ngày ngày 20/5/2023, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một học sinh và một phụ huynh khi tham gia du lịch trải nghiệm bắt ngao ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Do thủy triều lên và cát lún, nên 2 người trong của một trường tư thục ở Hà Nội đã tử vong. Chuyến du lịch là hoạt động do hội phụ huynh lớp tại trường tổ chức.

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