Hiện các cơ quan chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Theo thông tin từ VTC News, tối 6/8, lãnh đạo UBND phường Tân An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông N.V.X (SN 1970) bị mất tích khi đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển Cát Hải, Hải Phòng. Gia đình phối hợp cùng các lực lượng đang tích cực tìm kiếm vợ và con trai ông X. cùng bị mất tích.

Theo đó, thi thể ông X. được tìm thấy tại khu vực Bãi Ngừa, xã Liên Hoà (thị xã Quảng Yên) vào khoảng 16h cùng ngày.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/8, gia đình ông N.V.X và vợ là bà N.T.G (SN 1972) cùng con trai là anh N.T.A (SN 2005, cùng trú trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An) đi đánh cá trên tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Hải. Đến 6h ngày 4/8, gia đình không liên lạc được với tàu của anh N.V.X và đã trình báo với đồn biên phòng Cát Hải để phối hợp tìm kiếm.

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Tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Cơ quan chức năng xác định được vị trí chiếc tàu của gia đình ông X. bị sóng đánh vỡ, đắm, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, từ ngày 3/8/2023, gia đình ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1970), vợ là bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005) cùng trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đi đánh cá trên tàu QN3457 tại vùng biển huyện Cát Bà, TP Hải Phòng nhưng không liên lạc được.

Hiện các cơ quan chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

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