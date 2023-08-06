Vụ gia đình 3 người mất tích trên biển Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người chồng

Đời sống 06/08/2023 20:35

Hiện các cơ quan chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Theo thông tin từ VTC News, tối 6/8, lãnh đạo UBND phường Tân An (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông N.V.X (SN 1970) bị mất tích khi đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển Cát Hải, Hải Phòng. Gia đình phối hợp cùng các lực lượng đang tích cực tìm kiếm vợ và con trai ông X. cùng bị mất tích.

Theo đó, thi thể ông X. được tìm thấy tại khu vực Bãi Ngừa, xã Liên Hoà (thị xã Quảng Yên) vào khoảng 16h cùng ngày. 

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/8, gia đình ông N.V.X và vợ là bà N.T.G (SN 1972) cùng con trai là anh N.T.A (SN 2005, cùng trú trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An) đi đánh cá trên tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Hải. Đến 6h ngày 4/8, gia đình không liên lạc được với tàu của anh N.V.X và đã trình báo với đồn biên phòng Cát Hải để phối hợp tìm kiếm.

Vụ gia đình 3 người mất tích trên biển Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Cơ quan chức năng xác định được vị trí chiếc tàu của gia đình ông X. bị sóng đánh vỡ, đắm, trôi dạt vào bờ kè khu vực biển thị trấn Cát Hải.

Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, từ ngày 3/8/2023, gia đình ông Nguyễn Văn Xá (sinh năm 1970), vợ là bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2005) cùng trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đi đánh cá trên tàu QN3457 tại vùng biển huyện Cát Bà, TP Hải Phòng nhưng không liên lạc được.

Hiện các cơ quan chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Trong lúc làm việc, nữ công nhân rơi xuống sông mất tích ở Hà Nội

Trong lúc làm việc, nữ công nhân rơi xuống sông mất tích ở Hà Nội

Lực lượng chức năng huyện Ứng Hoà (Hà Nội) đang khẩn trương tìm kiếm bà V.T.T. (SN 1985, công nhân Công ty thủy lợi Sông Nhuệ) bị rơi xuống sông và mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội tìm thấy thi thể mất tích trên biển

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 52 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 37 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 37 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi