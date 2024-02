Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 16/2, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong (43 tuổi, ngụ tại xã Tân An, huyện Càng Long) về tội Giết người. Nạn nhân bị Phong sát hại là chị N.V.Ph. (43 tuổi, vợ cũ của Phong).

Sau đó, Công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chị Ph. tử vong do bị dao đâm nhiều vị trí. Phong bị thương, có dấu hiệu ngộ độc và đang trong tình trạng nguy kịch nên được đưa đi cấp cứu.

Khi tỉnh lại, Phong khai do muốn hàn gắn tình cảm nhưng không thành nên đã ra tay sát hại vợ cũ.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tho thông tin từ báo Thanh Niên, trước khi gây án, Phong giả vờ ốm, nhờ chị Ph. mua thuốc hộ. Khi nạn nhân đưa thuốc đến, Phong đã kéo chị Ph. vào nhà rồi sát hại. Sau khi gây án, Phong uống thuốc sâu tự sát nhưng không thành.

Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Ph. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp. Theo nhận định nguyên nhân ban đầu của cơ quan công an, do Phong ghen tuông, giết vợ rồi tự sát.

Sau khi Phong ổn định sức khỏe, xuất viện, cơ quan công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Vụ giết vợ cũ trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.