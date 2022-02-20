Vợ hai Minh Nhựa khoe ảnh mới, cư dân mạng nhận xét nhan sắc giống tượng sáp

Không chỉ dừng lại ở đó, Mina Phạm cũng nhiều lần khiến dân mạng hoảng hốt vì nhan sắc lạ lùng, lối trang điểm cứng như tượng sáp cùng cách tạo dáng không giống ai.
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Vợ hai Minh Nhựa là Mina Phạm dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Cô từng bị tố "sống ảo" khi photoshop ảnh của một blogger nước ngoài thành ảnh của bản thân.
Không chỉ dừng lại ở đó, Mina Phạm cũng nhiều lần khiến dân mạng hoảng hốt vì nhan sắc lạ lùng, lối trang điểm cứng như tượng sáp cùng cách tạo dáng không giống ai.
Mới đây, bà xã Minh Nhựa lại tiếp tục "tạo sóng" khi đăng tải một tấm ảnh bản thân trong tạo hình gái Nhật, nhan sắc kỳ lạ với nét mặt đơ cứng, không cảm xúc. Nhiều dân mạng cho rằng, đây chính là thành quả của việc chỉnh sửa ảnh quá đà.
Trong những bộ hình mới được đăng tải, Mina Phạm luôn xuất hiện với các trang điểm cầu kỳ, diêm dúa. Khuôn mặt cô được nhận xét là "trăm kiểu như một", phong cách thời trang khó hiểu.
Ở mỗi bộ ảnh, cô lại có những tạo hình khác nhau nhưng đặc điểm chung là đều bị dân mạng nhận xét là kỳ cục.