Vĩnh Phúc: Tạm giữ hình sự tài xế thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, hất chiến sĩ CSGT lên nắp ca pô ô tô bỏ chạy

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ.
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Theo thông tin từ báo Vietnamnet, sáng 25/12, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày với nam tài xế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.
Theo đó, hồi 13h chiều 24/12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT- Trật tự (Công an TP Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ trên đường Tô Hiến Thành (phường Đồng Tâm) phát hiện ô tô mang BKS 19N-3347 (đi hướng Lập Thạch - Vĩnh Phúc) có dấu hiệu vi phạm.
Lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra nồng cồn thì tài xế bất ngờ quay đầu bỏ chạy và đâm vào một chiến sĩ CSGT. Để tránh ô tô, chiến sĩ Cảnh sát đã nhảy lên nắp ca pô nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.
Tổ công tác đã truy đuổi đến khu vực đầu đường Tô Hiến Thành- Hùng Vương với chặn được ô tô dừng lại.
Qua xác minh, tài xế điều khiển ô tô là Nguyễn Văn Lâm (SN 1975, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Tài xế Lâm là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Lâm vi phạm ở mức 0,056 mg/L khí thở. Ô tô vi phạm đã hết hạn kiểm định.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra vụ việc.