Trước đó, ngày 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Thị Mình tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung tù chung thân. Bị cáo Lý Văn Quân bị phạt tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 23/12, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Đào Thị Mình (39 tuổi, ngụ huyện Ea Súp) và Lý Văn Quân (48 tuổi, ngụ huyện Krông Bông) cùng về tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Mình.

Bị cáo Đào Thị Mình tại tòa - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tại phiên tòa, bà Mình liên tục bật khóc, tỏ ra ân hận về hành vi của mình. Trong khoảng thời gian HĐXX nghị án, bà Mình luôn tìm cách nói chuyện với con trai (đại diện cho bị hại tại phiên tòa) và có lần lao vào ôm hôn con trai của mình.

Rạng sáng 6/3, 2 vợ chồng ông Nó sang tỉnh Gia Lai để tìm kiếm hoa lan bán. Khi đến nơi, 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn về việc trước đây Mình cho người tình mượn 1 cái nồi cơm điện nhưng chưa trả. Sau khi ông Nó dùng tay, chân đánh Mình, 2 vợ chồng quay xe về để lấy lại nồi cơm điện.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, Mình tiếp tục gọi điện thoại cho Quân và nói bị đánh đau nên sẽ chở ông Nó đến khu vực rẫy điều xã Cư Mlan, huyện Ea Súp để đánh thì Quân đồng ý.

Người vợ cùng nhân tình lập kế giết chồng - Ảnh: báo Người Lao động

Khi tới điểm hẹn ở tiểu khu 281, VQG Yók Đôn (thuộc xã Cư Mlan), Quân đã phục sẵn chạy ra kéo ông Nó xuống xe rồi đánh. Khi ông Nó bỏ chạy bị vấp ngã, Quân ngồi đè lên ngực rồi dùng tay bóp cổ, còn Mình nhặt 1 cục đá đập liên tục nhiều cái vào mặt nạn nhân, gây tử vong.

Sau khi xác định ông Nó đã chết, cặp tình nhân khiêng thi thể lên đồi rồi dàn cảnh nạn nhân treo cổ tự tử. Đồng thời, cướp 1 điện thoại và 2 triệu đồng của ông Nó.

Theo nội dung vụ án, Mình và ông Lý Văn Nó (SN 1974) là vợ chồng, có với nhau 4 người con. Trong quá trình sinh sống, Mình có quan hệ nam nữ với Quân nên 2 vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Mình thống nhất với Quân tìm cơ hội giết chồng để tự do quan hệ với nhau.