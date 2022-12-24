Đã có biện pháp xử phạt đối với tài xế taxi văng tục, ném hành lý du khách xuống đường ở Đà Lạt

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt đã đề nghị Công an TP. Đà Lạt vào cuộc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 23/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 6 phút ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe ôtô BKS 49A-334xx có hành động chửi mắng tục tĩu một nữ du khách. Sau khi đuổi nhóm du khách ra khỏi xe, tài xế còn đã ném vali của khách ra đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt đã đề nghị Công an TP. Đà Lạt vào cuộc. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế xúc phạm nhóm nữ du khách là P.V.C.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt cho biết, đã liên lạc với nữ du khách là chị Đ.T.H.Y (SN 1996, ngụ TP HCM) để nắm bắt sự việc; đồng thời xin lỗi tới nhóm khách trên.

Tài xế quăng hành lý khách xuống đường ở Đà Lạt - Ảnh: Cắt từ video

Liên quan sự việc trên, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Anh Kiệt cũng cho biết, cơ quan chức năng đã tìm được biển số xe, mời tài xế lên làm việc. Được biết, tài xế trong clip là Phạm Văn Công và đã bị Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình khai trừ ra khỏi đơn vị.

Sau khi xem video, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn hay đúng sai ra sao, song cách cư xử của tài xế là “không thể chấp nhận”. “Hành động của tài xế này chỉ là một trường hợp cá biệt, không đại diện cho hình ảnh của ngành du lịch của Đà Lạt” - ông Kiệt nói.

Trước đó, hồi tháng 4, TP. Đà Lạt đã ban hành và tuyên truyền rộng rãi về “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” nên những hành vi thiếu tôn trọng du khách như vậy cần được xử lý mạnh, không để ảnh hưởng đến thương hiệu “Người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

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