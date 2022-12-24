Đã có biện pháp xử phạt đối với tài xế taxi văng tục, ném hành lý du khách xuống đường ở Đà Lạt

Xã hội 24/12/2022 10:06

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt đã đề nghị Công an TP. Đà Lạt vào cuộc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 23/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 6 phút ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe ôtô BKS 49A-334xx có hành động chửi mắng tục tĩu một nữ du khách. Sau khi đuổi nhóm du khách ra khỏi xe, tài xế còn đã ném vali của khách ra đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt đã đề nghị Công an TP. Đà Lạt vào cuộc. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế xúc phạm nhóm nữ du khách là P.V.C.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Đà Lạt cho biết, đã liên lạc với nữ du khách là chị Đ.T.H.Y (SN 1996, ngụ TP HCM) để nắm bắt sự việc; đồng thời xin lỗi tới nhóm khách trên.

 

Đã có biện pháp xử phạt đối với tài xế taxi văng tục, ném hành lý du khách xuống đường ở Đà Lạt - Ảnh 1
Tài xế quăng hành lý khách xuống đường ở Đà Lạt - Ảnh: Cắt từ video

Liên quan sự việc trên, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Anh Kiệt cũng cho biết, cơ quan chức năng đã tìm được biển số xe, mời tài xế lên làm việc. Được biết, tài xế trong clip là Phạm Văn Công và đã bị Hợp tác xã Vận tải Hòa Bình khai trừ ra khỏi đơn vị.

Sau khi xem video, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn hay đúng sai ra sao, song cách cư xử của tài xế là “không thể chấp nhận”. “Hành động của tài xế này chỉ là một trường hợp cá biệt, không đại diện cho hình ảnh của ngành du lịch của Đà Lạt” - ông Kiệt nói.

Trước đó, hồi tháng 4, TP. Đà Lạt đã ban hành và tuyên truyền rộng rãi về “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” nên những hành vi thiếu tôn trọng du khách như vậy cần được xử lý mạnh, không để ảnh hưởng đến thương hiệu “Người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Cha hành hạ con ruột ở Đà Lạt: Hành vi nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội

Cha hành hạ con ruột ở Đà Lạt: Hành vi nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội

Chuyên gia cho rằng hành vi của người cha là nguy hiểm cho xã hội và việc hành hạ trẻ em, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   ném hành lý của hành khách ném đồ của hành khách tài xế ném đồ của khách

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 23 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 38 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 0 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc